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Burebista, Eminescu, „revoluție” la Georgescu. Se scriu „pagini de istorie” în fața Arestului Central, acolo unde este întemnițat fostul candidat la președinție: „Călin, te iubim!”

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Sute de susținători ai lui Călin Georgescu s-au strâns și miercuri în fața Arestului Central din București și s-au așezat în micul parc cochet de lângă centrul de detenție de pe strada… George Georgescu. Pe spațiul verde veghează statuia lui Mihai Eminescu, iar bustul poetului național este așezat exact în direcția intrării în „Beciul Domnesc”.

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Este o mică revoluție în aceste zile în fața „Beciului Domnesc” din centrul Capitalei, așa cum este denumit în termen popular Arestul Central.

De marți seară, aici este întemnițat Călin Georgescu, iar sute de susținători ai fostului candidat la președinție aproape că și-au făcut casă în micul parc din fața centrului de arestare.

Oamenii s-au așezat pe unde au putut. Pe bănci, pe iarbă sau chiar pe soclul statuii lui Mihai Eminescu. Poetul pare că veghează și el la dramele oamenilor care îl plâng pe Călin Georgescu.

Portavocea, doamna blondă și măsuța cu fulare…

Printre ei se zăresc și țestele acoperite cu căciulile dacice purtate de Burebista.

Din mulțime nu lipsește măsuța cu șepci, fulare și insigne tricolore. Vânzătoarea ne gonește: „Nepoate, nu poza, că mă ia poliția”, ne spune mica antreprenoare de la Arestul Central.

Susținătorii cei mai frenetici stau în primul rând, au portavoce sau sunt în live pe telefoane și îndeamnă poporul să iasă în stradă.

Într-un moment în care oamenii își trăgeau sufletul, o voce caldă de „soprană” sparge liniștea și monotonia din fața instituției de încarcerare. Cu ambele mâini duse la gură, o doamnă blondă, de vreo 48 de ani, îmbrăcată în pantaloni de piele mulați, strigă cât o țin plămânii:  „Călin, te iubim! Suntem aici cu tine!”. Acesta este semnalul că oamenii trebuie să se ridice din nou în picioare.

„Ați arestat un om nevinovat”

Așa începe o serie de sloganuri, precum „Ați arestat un om nevinovat”, „Libertate”, „Căline, Căline, poporul e cu tine” sau „Să vă fie frică, poporul se ridică”.

De la protest nu lipsesc copiii. Un băiețel de aproximativ 4 ani se uită plictisit pe un telefon, ghemuit într-un cărucior mai mic decât el…

Arestat pentru 30 de zile

Călin Georgescu a fost arestat preventiv marți, 29 septembrie, pentru o perioadă de 30 de zile în dosarul DIICOT în care este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe extrem de grave în formă continuată.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost ridicat de acasă de polițiști și dus la Arestul Central, acolo unde era așteptat de zeci de protestatari. În momentul în care a ieșit pe poarta casei și i-a văzut pe susținători, Georgescu a vrut să își ridice în aer mâinile încătușate – la fel cum a făcut și în urmă cu o săptămână, atunci când a ieșit din sediul DIICOT, după ce a fost reținut pentru 24 de ore – însă, de data aceasta, polițiștii care îl țineau de brațe i-au împiedicat gestul.

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