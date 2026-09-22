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SURSE | Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu refuză discuțiile cu judecătorul. Tribunalul a început dezbaterea propunerii arestării preventive a acestuia. Cum și-ar fi pregătit fuga în Italia

Catalin Lupasteanu
SURSE | Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu refuză discuțiile cu judecătorul. Tribunalul a început dezbaterea propunerii arestării preventive a acestuia. Cum și-ar fi pregătit fuga în Italia
Călin Georgescu, încătușat la ieșirea din sediul DIICOT - 21 septembrie 2026 | Sursa foto: Mediafax
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Judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București, Vlad Andrieș, a intrat la sală și a început dezbaterile privind propunerea arestării preventive a lui Călin Georgescu și Ionel Rusen, formulată de anchetatorii de la DIICOT.

Surse judiciare afirmă pentru Gândul că până la momentul difuzării acestui material cei doi ar fi fost  întrebați de instanță dacă doresc să dea declarații cu privire la aspectele semnalate de anchetatori în propunere.

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Ce se întâmplă după ușile păzite de jandarmi

Potrivit surselor noastre cei doi  ar fi refuzat să explice prezența lor în mecanismul pretins infracțional devoalat de către DIICOT, optând astfel, ca și la audierile de la DIICOT, să uzeze de dreptul la tăcere.

Astfel, acum procurorul DIICOT explică instanței de judecată de ce ar trebui arestați preventiv cei doi.

Apoi avocații acestora vor susține pledoariile pentru care instanța nu a ar trebuie să recurgă la măsura preventivă cea mai dură după care celor doi inculpați li se va acorda ultimul cuvânt.

Apoi judecătorul Andrieș se va retrage pentru deliberări urmând să adopte o soluție. Soluția de marți nu va fi definitivă și va putea fi contestată de oricare dintre părțile din dosar, DIICOT sau cei doi inculpați.

Și-ar fi pregătit fuga în Italia

Procurorul DIICOT arată acum în sala de judecată că „efectele pe care le va avea asupra inculpaților privarea de libertate nu vor fi disproporționate față de scopul urmărit prin luarea măsurii, respectiv împiedicarea inculpaților să săvârșească alte infracțiuni, să influențeze martorii/persoanele vătămate sau să se sustragă de la urmărirea penală”

„Din comunicările rezultate în mediul ambiental, mai exact în spațiul privat, respectiv în interiorul autoturismului marca NISSAN Qashqai, cu număr de înmatriculare B794ZEN, dintre inculpații RUSEN IONEL și GEORGESCU CĂLIN, rezultă faptul că inculpatul GEORGESCU CĂLIN avea cunoștință despre existența acestui dosar penal, apreciind că ancheta s-ar afla într-o stare de „adormire” și că a primit un anumit „feedback” cu privire la dosar, susținând că „nu ar fi nicio probă””, susține magistratul.

„În urma perchezițiilor domiciliare efectuate la data de 21.09.2026 a reieșit că inculpatul GEORGESCU CĂLIN a întreprins demersuri pentru a contracara măsurile de supraveghere tehnică efectuate de autorități prin deținerea în autoturism a două dispozitive de bruiaj electronice portabile (cunoscute sub numele de jammer sau izolator de semnal).

Totodată, în contextul conversațiilor purtate în luna mai 2025, între GEORGESCU CĂLIN și RUSEN IONEL, inculpatul GEORGESCU CĂLIN și-a procurat documente de călătorie susceptibile a fi false:
– document oficial cu mențiunea „DIPLOMATIC PASSPORT” emis de „MALTA” pe numele GEORGESCU CĂLIN în calitate de „SENATOR” valabil în perioada „15.05.2025 – 14.05.2030”,
– „DIPLOMATIC ID” emis de „MALTA” pentru „SENATOR GEORGESCU CĂLIN”,
– document oficial emis de „E.A.T.M. – European Asian Trade Mission – Vienna/Austria” pe numele „GEORGESCU CĂLIN” cu valabilitate în perioada „15.05.2025 – 14.05.2030”,
urmărind sustragerea de la urmărirea penală și făcând referire la toate cele trei cauze care îl privesc: aceasta cauza reprezentând o amenințare pentru acesta, inculpatul GEORGESCU CĂLIN calificându-le pe celelalte drept „ridicole”, respectiv dosarele X și Y instrumentate de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Sintetizând, prin raportate la afirmațiile inculpatului Georgescu Călin, că trebuie să efectueze demersuri pentru obținerea azilului politic în Italia, atât pentru el, cât și „pentru băieții ăștia ai mei”, referindu-se inclusiv la inculpatul Rusen Ionel, putem concluziona că, acesta a făcut pregătiri pentru a se sustrage de la urmărire penală sau de la judecată, intenționând să identifice, prin inculpatul Rusen Ionel, și să achiziționeze, indiferent de costuri, un imobil pe teritoriul Italiei, pentru a putea intra „sub incidența legii italiene” și astfel va fi „securizat”, și, în concret, menționând că dorește un imobil care să îndeplinească o serie de cerințe indicate de acesta, respectiv un imobil prevăzut cu anexă destinată „servitorilor”.

Având în vedere toate cele prezentate și precizate, apreciez că la acest moment, prin raportare la activitatea infracțională efectiv reținută în sarcina inculpaților, precum și la persoana acestora, se impune luarea măsurii arestării preventive pentru 30 de zile față de inculpații GEORGESCU CĂLIN și RUSEN IONEL”, mai explică procurorul DIICOT în fața judecătorului de drepturi și libertăți.

Noaptea cea mai lungă pentru Georgescu

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a petrecut prima noapte în Arestul Central al Poliției Capitalei.

SURSE: Călin Georgescu a avut drept la periuță de dinți, lenjerie și prosop. Fostului candidat la președinție i s-a făcut vizita medicală. Pe perioada reținerii, Călin Georgescu nu are drept de vizită de la aparținători.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale urmează să fie scos din arest în cursul dimineții și transportat la Tribunalul București.

Procurorii DIICOT solicită arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

În fața judecătorului va fi prezentat și afaceristul Ionel Rusen, reținut în același dosar.

Cei doi sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Călin Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore

Călin Georgescu a fost reținut luni, 21 septembrie, de procurorii DIICOT, după câteva ore de audieri și 9 ore de percheziții la locuința sa din Mogoșoaia. El a fost adus la sediul DIICOT în jurul orei 15:00 pentru audieri. La ieșirea din sediu, fostul candidat la prezidențiale a ridicat mâinile încătușate în aer și i-a salutat pe susținătorii săi care au venit în fața Parchetului. Susținătorii au izbucnit în urale când Georgescu a ridicat mâinile și au scandat „Nu cedăm!” și „Uniți, cu toți, să scăpăm de toți!”.

De asemenea, Ionel Rusen, omul de afaceri vizat și el de DIICOT în dosarul lui Călin Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore. DIICOT a anunțat că cei doi, cu vârste de 64 și 47 de ani, sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Aproximativ 5.000 de euro, găsiți în vila din Mogoșoaia

Surse judiciare au declarat pentru Gândul că în vila din Mogoșoaia a lui Călin Georgescu s-ar fi găsit aproximativ 5.000 de euro. Anchetatorii au verificat deja etajul imobilului, iar în prezent fac verificări amănunțite la parter, urmând să coboare și la demisol.

Potrivit surselor judiciare citate, polițiștii și procurorii au venit la percheziții cu aparatură profesională care poate scana pereții și pardoseala. Verificările au loc în condițiile în care anchetatorii suspectează că ar putea exista zone ascunse în pereți sau în pardoseală, unde ar putea fi ascunși bani.

Știrea inițială. Georgescu a stat în cameră cu alte trei persoane private de libertate, potrivit unor surse judiciare. Acesta nu ar fi mâncat nimic în perioada petrecută în arest, dar ar fi băut foarte multă apă.

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