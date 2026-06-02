Lista generalilor din dosarul DNA. După șeful Statului Major, locțiitorul acestuia, generalul Berdilă, se află în cercul suspecților din anchetă

Adina Anghelescu
Dosarul de la DNA-Secția Militară în care a fost pus, azi, sub acuzare, șeful Statului Major, generalul Gheorghiţă Vlad, este deschis după extinderea ancetei într-un alt dosar care a fost demarat în urmă cu câteva luni și în care ar fi pus sub acuzare Mihai Șomordolea, fost șef al Secretariatului CSAT prin mâinile căruia au trecut mii de documente SSID (Strict secret de importanță deosebită), afirmă surse judiciare pentru Gândul. Fiica acestuia ar fi una dintre persoanele care ar fi dorit să acceadă pe un post la UNEFS pe locurile Ministerului Apărării Naționale.

Ancheta de la DNA mai vizează doi generali care au fost audiați în secret săptămâna trecută, unul dintre aceștia fiind generalul Iulian Berdilă, alt nume greu din schema MApN. Sursele afirmă că acesta ar fi făcut presiuni asupra generalului Gheorghiță Vlad pentru ca acesta să semneze adresa prin care se solicita Ministerului Educației suplimentarea cu 20 de locuri la buget suplimentate pentru Armată, prin care studenții să nu plătească taxa de studii.

Procurorii militari dețin probe că trei dintre candidații pe cele 20 de locuri suplimentate ar fi fost favorizați de generalul Gheorghiță. La dosar ar fi și stenograme cu discuții dintre mai multe cadre militare aflate în funcții de comandă la MApN. Audierile vor continua inclusiv cu audierea candidaților.

Cine este generalul Iulian Berdilă, al doilea acuzat din dosarul DNA

La această oră, generalul Iulian Berdilă ocupă funcția de locțiitor pentru operațiuni și instruire al șefului Statului Major General al Armatei. În 2004, a fost primul ofițer român selecționat să urmeze cursurile Școlii Militare de Studii Avansate din SUA, în Fort Leavenworth, Kansas, unde a obținut masterul în artă și știință militară (operații la nivel de teatru). A fost numit ofițer executiv al locțiitorului Șefului de stat major pentru operații din cadrul Forței Multinaționale din Irak.

Generalul-locotenent Iulian Berdilă

Aflat în funcția de comandant al Batalionului 2 Infanterie „Călugăreni”, a participat la a doua misiune în teatrele de operații, în perioada iunie – decembrie 2011, în provincia Zabul-Afganistan, după întoarcere fiind avansat la excepțional la gradul de colonel. Între 2020 și 2023 s-a aflat la comanda Statului Major al Forțelor Terestre.

