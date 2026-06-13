Medicii legiști s-au săturat să atenționeze în ultima vreme, prin numeroase adrese transmise la Ministerul Sănătății, la Guvern, la comisiile de specialitate din Parlament, că există probleme majore în activitatea de medicină legală. Institutul Național de Medicină Legală (INML), institutele din țară și serviciile de medicină legală vor protesta prin oprirea parţială a activității dacă factorii de decizie nu iau nicio măsură, afirmă sursele Gândul.

În cazul în care un astfel de protest va avea loc, fie și parțial, câteva ore pe zi, Justiția va avea de suferit, întrucât medicina legală este unul din pilonii de bază ai sistemului judiciar. Autopsiile, testările toxicologice de orice fel, expertizele, constatările, evaluările psihiatrice, cauzele de malpraxis etc vor fi întârziate și, automat, multe dintre anchete vor bate pasul pe loc, procesele nu vor mai avea continuitate, iar cetățenii – victime sau acuzați – vor avea de suferit.

„Ignorare, amânare, promisiuni neonorate”

În data de 11 iunie, medicii legiști și personalul din institutele și serviciile de medicină legală au încetat, simbolic și voluntar, pentru două ore, activitatea. Dar, dacă Ministerul Sănătății nu va face nici măcar un minimal gest ca să soluționeze o parte dintre probleme, atunci protestul va continua, a declarat pentru Gândul directorul INML, prof. dr. Sorin Hostiuc.

Recent, INML a denunțat public, prin intermediul unui comunicat de presă, “modul repetat, cronic și profund inacceptabil în care Ministerul Sănătății a tratat medicina legală, prin ignorare, amânare, promisiuni neonorate, ocultarea problemelor reale și abandonarea unei infrastructuri esențiale a statului exact în momentele în care aceasta a fost supusă celor mai mari presiuni publice, judiciare și profesionale. (…)

Ani la rând , Ministerul Sănătății a cunoscut și recunoscut problemele reale ale sistemului medico-legal, dar a ales calea declamatorie a promisiunilor, pe cea a deturnării atenției sau a ignorării, rezultatul fiind mereu același. Nu le-a rezolvat”.

Subfinanțare, lipsă de personal și reactivi pentru laboratoare

Problemele majore reclamate de legiști și personalul din sistemul de medicină legală sunt: subfinanțarea, lipsa de personal, blocajele tarifare, lipsa dotărilor moderne, presiunea toxicologică generată de analizele și dosarele privind substanțele psihoactive.

Mai mult, este nevoie urgentă și permanentă de reactivi fără de care multe din analize nu pot fi realizate, echipamentele sunt insuficiente, infrastructura informatică este depășită.

Proiectul de lege pentru aprobarea noilor tarife, retras acum șase luni de pe ordinea de zi a ședinței de Guvern

O altă problemă este legală de tergiversarea discutării și aprobării la nivel guvernamental a proiectului de lege privind aprobarea noilor tarife, care au rămas la nivelul celor din urmă cu 12 ani.

Din informațiile Gândul, acest proiect a fost retras de fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, în luna ianuarie a acestui an, de pe ordinea de zi a unei ședințe de Guvern în care urma să fie discutat.

De atunci, nu s-a mai întâmplat nimic, motiv pentru care este posibil ca, în săptămâna ce va urma, să se ia decizia ca activitatea de medicină legală să aibă sincope prin încetarea, la fel de simbolică și voluntară, a activității în timpul orelor de program.

Contactat, directorul INML, prof.dr. Sorin Hostiuc a declarat pentru Gândul că „deocamdată nu s-a decis exact, dar, dacă nu se va rezolva nimic, protestul va continua!”