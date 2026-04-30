Noi detalii în cazul sinuciderii doctoriței de la INML. Fiica generalului Goleanu nu a lăsat niciun bilet de adio. Ce au descoperit însă anchetatorii în casă

Gândul a aflat noi informații despre doctorița Otilia Goleanu, care s-a sinucis ieri dimineață, aruncându-se în ștreang, pe fereastră, de la etajul doi al blocului în care locuia în zona Bulevardului Decebal. Ea a decis să-și pună capăt zilelor la vârsta de 42 de ani după o perioadă stresantă din viața personală, în urma căreia lua un tratament pentru depresie.

Potrivit surselor Gândul, în apartamentul de trei camere în care doctorița locuise cu mama ei până ce aceasta a decedat, polițiștii care au făcut cercetarea la fața locului nu au descoperit niciun bilet de adio sau care să motiveze gestul suicidal, însă casa era plină de medicamente, rețete medicale pentru depresie și antidepresive.

Tatăl doctoriței, singurul care se poate ocupa de formalități și înmormântare

Din datele existente până acum, reiese că în urma suicidului s-a constatat poziția cadavrului în următorul context medico-legal: nod paramedical dreapta, interpunere a mâinilor între laț și gât (cel mai probabil pentru atenuarea durerii) și membru pelvin stâng (picior) cu sprijin pe aerul condiționat, ceea ce face ca această spânzurare să fie catalogată drept atipică completă.

Singura persoană care se poate ocupa de toate formalitățile și de înmormântare este tatăl acesteia, cu care doctorița nu mai avea nicio relație de ani de zile, generalul Adrian Goleanu, fost director la Romavia și comandant coordonator de Flotilă prezidențială atât înainte de 1989, dar și după aceea, până ce s-a pensionat în anul 2011.

Generalul a fost anunțat de polițiștii de la Secția 10 Poliție despre tragedie, în cursul dimineții, după descoperirea trupului neînsuflețit al doctoriței.

Când vor fi gata analizele toxicologice

Rezultatele de la toxicologie vor fi gata la INML peste două săptămâni, urmând să se constate ce medicamente a luat doctorița înainte de a se sinucide, în ce cantitate, dacă băuse alcool și dacă existau și substanțe interzise în corpul acesteia.

Otilia Goleanu nu a fost căsătorită și nu avea copii, ea fiind unicul copil al generalului Goleanu.

