Prima pagină » Actualitate » Noi detalii în cazul sinuciderii doctoriței de la INML. Fiica generalului Goleanu nu a lăsat niciun bilet de adio. Ce au descoperit însă anchetatorii în casă

Adina Anghelescu
Galerie Foto 2
foto - Arhivă

Gândul a aflat noi informații despre doctorița Otilia Goleanu, care s-a sinucis ieri dimineață, aruncându-se în ștreang, pe fereastră, de la etajul doi al blocului în care locuia în zona Bulevardului Decebal. Ea a decis să-și pună capăt zilelor la vârsta de 42 de ani după o perioadă stresantă din viața personală, în urma căreia lua un tratament pentru depresie.

Potrivit surselor Gândul, în apartamentul de trei camere în care doctorița locuise cu mama ei până ce aceasta a decedat, polițiștii care au făcut cercetarea la fața locului nu au descoperit niciun bilet de adio sau care să motiveze gestul suicidal, însă casa era plină de medicamente, rețete medicale pentru depresie și antidepresive.

Tatăl doctoriței, singurul care se poate ocupa de formalități și înmormântare

Din datele existente până acum, reiese că în urma suicidului s-a constatat poziția cadavrului în următorul context medico-legal: nod paramedical dreapta, interpunere a mâinilor între laț și gât (cel mai probabil pentru atenuarea durerii) și membru pelvin stâng (picior) cu sprijin pe aerul condiționat, ceea ce face ca această spânzurare să fie catalogată drept atipică completă.

Singura persoană care se poate ocupa de toate formalitățile și de înmormântare este tatăl acesteia, cu care doctorița nu mai avea nicio relație de ani de zile, generalul Adrian Goleanu, fost director la Romavia și comandant coordonator de Flotilă prezidențială atât înainte de 1989, dar și după aceea, până ce s-a pensionat în anul 2011.

Generalul a fost anunțat de polițiștii de la Secția 10 Poliție despre tragedie, în cursul dimineții, după descoperirea trupului neînsuflețit al doctoriței.

Când vor fi gata analizele toxicologice

Rezultatele de la toxicologie vor fi gata la INML peste două săptămâni, urmând să se constate ce medicamente a luat doctorița înainte de a se sinucide, în ce cantitate, dacă băuse alcool și dacă existau și substanțe interzise în corpul acesteia.

Otilia Goleanu nu a fost căsătorită și nu avea copii, ea fiind unicul copil al generalului Goleanu.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Bolojan clarifică zvonurile despre posibile trădări în interiorul PNL la votul moțiunii: „Am încredere în colegii mei”
12:01
Bolojan clarifică zvonurile despre posibile trădări în interiorul PNL la votul moțiunii: „Am încredere în colegii mei”
VIDEO Incendiu puternic la o groapă de gunoi din Iași. Șeful Gărzii de Mediu explică intervenția și cauzele dezastrului
11:57
Incendiu puternic la o groapă de gunoi din Iași. Șeful Gărzii de Mediu explică intervenția și cauzele dezastrului
VIDEO Răspunsul obraznic al purtătoarei de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, la o întrebare banală a unui reporter
11:34
Răspunsul obraznic al purtătoarei de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, la o întrebare banală a unui reporter
FLASH NEWS Bolojan nu exclude suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan: „Acţiuni de genul acesta ar fi posibile”
11:29
Bolojan nu exclude suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan: „Acţiuni de genul acesta ar fi posibile”
ALEGERI Alegerile din România vor avea reguli noi: Se schimbă legile partidelor și se pregătește un nou Cod electoral. AEP: „Obiectivul nostru este clar”
11:27
Alegerile din România vor avea reguli noi: Se schimbă legile partidelor și se pregătește un nou Cod electoral. AEP: „Obiectivul nostru este clar”
INEDIT Franța vrea să preia modelul Canadei. Implementarea unui program de identificare a ingerințelor străine în procesul electoral, ce presupune acesta
11:13
Franța vrea să preia modelul Canadei. Implementarea unui program de identificare a ingerințelor străine în procesul electoral, ce presupune acesta
Mediafax
Tanczos Barna, despre MERCOSUR: nu vor exista falimente imediate
Digi24
Cum se poate ajunge la alegeri anticipate, un scenariu aproape imposibil de realizat
Cancan.ro
Alina avea doar 16 ani și a murit pe loc. Ce postase adolescenta înainte de tragedia din Giurgiu
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Adevarul
Reacțiile ironice ale românilor la criza politică și moțiunea PSD-AUR: „Acest băiat cu 11 clase urmează să decidă soarta țării”
Mediafax
Cât a costat până acum conflictul militar dintre SUA și Iran?
Click
Dan Negru și părintele Vasile Ioana, moment cutremurător în Canada. Întrebarea unei doctorițe românce despre eutanasie i-a marcat pe cei doi: „M-a năucit”
Digi24
Ce va face Bolojan dacă moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului va trece
Cancan.ro
2 alerte de viscol năprasnic în România, emise de meteorologii Accuweather. Care sunt orașele afectate
Ce se întâmplă doctore
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit rapid kilogramele în plus și arată senzațional
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
2026: Dacă mașina are „pozițiile” sau DRL aprinse, mai trebuie să pornești și faza scurtă? Diferența între cele trei tipuri de lumini
Descopera.ro
Previziunea unui mare diplomat despre România în 1952
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Țesătura fără baterii transformă hainele într-un tensiometru în timp real
EXCLUSIV George Simion: Sunt bucuros că n-am ajuns idiotul util al PSD, dar sunt vinovatul de serviciu
11:47
George Simion: Sunt bucuros că n-am ajuns idiotul util al PSD, dar sunt vinovatul de serviciu
FLASH NEWS Trump, gata de reluarea războiului din Iran. Planurile unor lovituri rapide asupra infrastructurii energetice și controlul în Ormuz, pe masă
11:45
Trump, gata de reluarea războiului din Iran. Planurile unor lovituri rapide asupra infrastructurii energetice și controlul în Ormuz, pe masă
FLASH NEWS Marius Budăi, ultimatum la adresa lui Ilie Bolojan: „România nu are nevoie de un prim-ministru care supraviețuiește de azi pe mâine”
11:20
Marius Budăi, ultimatum la adresa lui Ilie Bolojan: „România nu are nevoie de un prim-ministru care supraviețuiește de azi pe mâine”
IMOBILIARE Unde verifici documentele tehnice ale cadastrului dacă ești plecat din localitate sau din țară
11:14
Unde verifici documentele tehnice ale cadastrului dacă ești plecat din localitate sau din țară
MARIUS TUCĂ SHOW Călin Popescu Tăriceanu: „Măsurile Guvernului Bolojan au creat o nemulțumire profundă și largă în țară”
11:00
Călin Popescu Tăriceanu: „Măsurile Guvernului Bolojan au creat o nemulțumire profundă și largă în țară”
ULTIMA ORĂ Premierul Bolojan explică „liniile roşii” pe care le-ar fi trecut, din punctul de vedere al social-democraților: „PSD joacă dramoleta opoziției”
10:59
Premierul Bolojan explică „liniile roşii” pe care le-ar fi trecut, din punctul de vedere al social-democraților: „PSD joacă dramoleta opoziției”

Cele mai noi

Trimite acest link pe