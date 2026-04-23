Alimentele pe care ar trebui să le eviți seara dacă vrei să dormi mai bine

Un studiu realizat de cercetători de la Universitatea din Granada a ajuns la concluzia că cina influențează direct somnul. Mai exact, consumul de alcool, carne roșie și cartofi prăjiți a fost asociat cu un somn mai slab, scrie El Economista.

Prin urmare, cinele mai bogate în carbohidrați, pește gras și ulei de măsline au îmbunătățit considerabil calitatea somnului, potrivit unui articol publicat în European Journal of Nutrition. De asemenea, ceea ce consumăm la micul dejun, în special dacă include cantități mari de zahăr și mai puține fibre, are impact asupra somnului.

La studiu au participat femei și bărbați adulți cu obezitate, ale căror tipare de somn au fost evaluate cu ajutorul unui accelerometru timp de 14 zile consecutive. În paralel, a fost analizat și consumul alimentar la cină și la micul dejun.

„Această abordare oferă o perspectivă potențial mai generalizabilă asupra legăturii dintre dietă și somn”, au declarat cercetătorii și autorii studiului, Juan José Martín Olmedo și Lucas Jurado Fasoli.

Legătura dintre somn și alimentație

Deși relația identificată a fost moderată, rezultatele contribuie la o mai bună înțelegere a modului în care somnul și alimentația interacționează în viața de zi cu zi. Astfel, aceste descoperiri sunt utile pentru dezvoltarea unor strategii viitoare de combatere a obezității, luând în considerare nu doar dieta, ci și calitatea somnului și programul zilnic.

Real Academia Națională de Medicină din Spania avertizează că aproximativ 10% din populație, adică peste 4 milioane de persoane din Spania, suferă de insomnie cronică. Deși principalele cauze sunt stresul și anxietatea cotidiană, obiceiurile greșite înainte de culcare au, de asemenea, o influență semnificativă.

Dacă obiectivul este îmbunătățirea somnului, schimbarea unor obiceiuri este esențială. Respectarea unui program regulat de somn, practicarea exercițiilor fizice în mod constant, crearea unui mediu adecvat pentru odihnă și limitarea utilizării dispozitivelor electronice înainte de culcare sunt printre cele mai recomandate măsuri.

