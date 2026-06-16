Nu țineți următoarele plante în grădină. Experții au „votat” împotriva lor.

Nu țineți următoarele plante în grădină

Experții de la Norton Insurance Brokers au identificat mai multe plante care ar putea cauza daune semnificative proprietății tale și chiar ar duce la refuzul asiguratorilor de a plăti pentru acestea, scrie express.co.uk.

Grădinarii ar trebui să fie atenți la aceste patru plante, când au grijă de curte.

Glicina

Glicina este o plantă viguroasă, care prezintă riscuri pentru grădină, care sunt descoperite, deseori, prea târziu. Mark Wilkinson, director la compania de asigurări Norton, a declarat că, deși este cunoscută pentru frumusețea ei, Wisteria (Glicina) poate fi extrem de agresivă și va dezvolta tulpini lemnoase, care distrug totul în cale. Pe măsură ce tulpinile cresc, exercită presiune asupra pereților și acoperișurilor.

Când i se permite să crească în voie, wisteria poate disloca țigla de pe acoperiș. Expertul a adăugat că, atunci când este plantată prea aproape de o proprietate, sistemul de rădăcini poate interfera chiar și cu țevile subterane.

Bambus

Rădăcinile bambusului se răsfiră necontrolat, rapid, fiind capabil să străpungă chiar și podelele unei case. „Bambusul nu este deocamdată exclus din polițele de asigurare în Marea Britanie. Totuși, asiguratorii clasifică, de obicei, daunele făcute de plante, ca fiind graduale și prevenibile”, spune experții în asigurări din UK.

Dacă bambusul ajunge pe proprietatea unui vecin și provoacă acolo stricăciuni, ai putea fi chemat în instanță.

Fallopia (Troscotul japonez)

Troscotul japonez rămâne cea mai recunoscută plantă în UK în privința riscurilor pentru distrugerea grădinii, datorită ramificării rapide.

Poate crește în crăpăturile din pavaj, pereți, printre țevile subterane și generează numeroase probleme. „Troscotul japonez poate crea probleme legale și financiare dacă i se permite să se răspândească pe terenurile învecinate. Proprietarii de case care vând o proprietate ar putea fi nevoiți, de asemenea, să dezvăluie problemele cunoscute legate de troscot, iar cumpărătorii, creditorii și asigurătorii vor dori, de obicei, să înțeleagă dacă există un plan de tratament.”, avertizează experții.

Iedera

Iedera (englezească) este o plantă obișnuită în grădinile britanicilor, apreciată pentru verdele ei mereu proaspăt. Dar iedera este cunoscută și pentru „obiceiul” de a distruge structurile pe care se cațără.

Rădăcinile ei mici sunt extrem de puternice și pot intra în crăpături și îmbinări ale construcțiilor.

„Asigurătorii consideră de obicei daunele cauzate de iederă și alte plante târâtoare ca pe o problemă de întreținere, mai degrabă decât ca pe un eveniment brusc, asigurabil. Dacă iedera contribuie la daune structurale, o cerere de despăgubire poate fi refuzată pe motiv de neglijență. Se recomandă insistent tăierea regulată și ținerea iederei departe de structura principală.”, avertizează expertul în asigurări.