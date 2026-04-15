Plantele de apartament care îți pot otrăvi cățelul sau pisica. La ce trebuie să fiți atenți

În grădină sau „sălbăticie” toate animalele pot recunoaște plantele otrăvitoare, toxice, și le ocolesc. Dar în apartament nu le pot evita. Pot intra involuntar în contact cu ele. Cățeii sau pisicile le pot chiar roade din răzbunare pe stăpânul neatent, sau de plictiseală, sau din joacă. Efectele pot fi de la severe până la dramatice.

Acesta este un ghid util cu plante care pot fi toxice pentru animale de companie. Verifică întotdeauna dacă o plantă sau o floare este toxică înainte să o aduci în casă sau să o plantezi în grădină. Dacă animalul tău de companie ingerează ceva suspect sau nu ești sigur, contactează imediat medicul veterinar.

Aloe vera

Aloe vera este o plantă toxică pentru câini. O plantă de apartament cu proprietăți vindecătoare pentru oameni, dar toxică atât pentru pisici, cât și pentru câini. Toxină: antrachinone Nivel de toxicitate: ușor spre moderat.

Simptome: vărsături, diaree, depresie, modificarea culorii urinei, tremurături

Azalee/Rhododendron

Există peste 1.000 de specii de rhododendron/azalee. Azaleele sunt formele mai mici, iar rhododendronii sunt arbuști mai mari, considerați mai toxici. Toate părțile plantei pot fi otrăvitoare pentru pisici și câini, conform goodhousekeeping.

Toxină: grayantoxină Nivel de toxicitate: moderat spre ridicat Simptome: salivare, vărsături, diaree, dureri abdominale, lipsa apetitului, ritm cardiac anormal, slăbiciune, hipotensiune, depresie, orbire temporară, convulsii. Bambus Bambusul (în special „bambusul fals” și „bambusul norocos”) poate fi toxic pentru animale. Toxină: glicozide cianogenice Nivel de toxicitate: moderat Simptome: slăbiciune, lipsă de coordonare, convulsii, dificultăți de respirație Ferigi Ferigile pot fi toxice pentru animale. Ar trebui să fii atent la orice iritație a pielii, dureri abdominale, vărsături sau diaree. Iedera Iedera poate fi toxică pentru animale, pentru că ea conține toxina numită saponine triterpenoide. Are un nivel de toxicitate moderat, iar ca simptome ar trebui să fii atent la: diaree, dificultăți de respirație, febră, sete excesivă, pupile dilatate, slăbiciune, hiperactivitate. Leandru Leandrul este foarte toxic pentru animale, din cauza toxinei numite glicozide cardiace. Nivelul de toxicitate este moderat spre ridicat, iar dacă un animal o ingerează, va avea simptome precum: ritm cardiac anormal, tremurături, vărsături, convulsii

Plante aparent inofensive care pot deveni periculoase Chiar și o mică îmbucătură din unele dintre aceste plante poate avea consecințe serioase pentru animalele de companie. Așadar, dacă ești un iubitor de plante sau vrei doar să adaugi un strop de verde în casă, fii atent la aceste plante toxice pentru animale. Crini Crinii sunt flori clasice au flori frumoase și un miros puternic, dar sunt și unele dintre cele mai periculoase plante pentru pisici. Sunt considerate foarte toxice și pot provoca insuficiență hepatică rapidă și moarte, chiar și dacă este ingerată o cantitate mică. Crinii pot fi toxici și pentru câini, dar sunt mult mai periculoși pentru pisici. Azalee Aceste flori viu colorate nu sunt plante de interior, ci arbuști decorativi de exterior. Azaleele pot provoca diaree, slăbiciune și chiar comă sau insuficiență cardiacă atât la câini, cât și la pisici. Dacă ai animale care stau afară, asigură-te că nu există această plantă în curte. Iedera diavolului Iedera diavolului este o plantă de interior foarte populară deoarece este rezistentă și crește rapid. Are tulpini lungi, pendente, care pot tenta animalele să le roadă și pot provoca iritații și inflamații la nivelul gurii. Ingerarea nu este de obicei letală, dar simptomele frecvente includ salivare, vărsături și tulburări digestive. Simptomele intoxicației la animale pe care nu trebuie să le ignori Fiecare animal reacționează diferit la toxine, în funcție de rasă, dimensiune, vârstă, afecțiuni existente și cantitatea de substanță toxică ingerată. Este important de reținut și faptul că simptomele intoxicației se pot agrava dacă nu sunt observate la timp. Unele dintre cele mai frecvente semne de intoxicație la animale includ: