Amenzi de 100.000 de euro pentru românii din această țară. La ce trebuie să fie atenți atunci când taie gardul viu

Pentru unii grădinari, perioada primăverii vine cu restricții. Cei care nu respectă anumite cerințe se pot trezi cu amenzi usturătoare din partea autorităților din această țară.

Grădinarii din Germania, o țară în care locuiesc și foarte mulți români, se confruntă cu restricții în perioada aceasta. Practic, în luna martie trebuie efectuată o anumită lucrare importantă care, dacă o ignoră, pot exista grave consecințe, relatează Click.

Mai exact, în această perioadă, toți cei care stau la curte în Germania și dețin un gard viu trebuie să se ocupe cu tăierea acestuia, pentru asigurarea continuității și să arate cât mai bine. Dacă anumite reguli nu sunt respectate, amenzile pot ajunge chiar și la 100.000 de euro.

Nerespectarea regulilor, sancționată sever

Potrivit Legii federale pentru conservarea naturii, interdicția de tundere a gardurilor vii a intrat în vigoare pe data de 1 martie și este valabilă până la 30 septembrie. Cei care vor tăia radica gardurile vii și arbuștii în perioada aceasta pot fi amendați și chiar urmăriți penal.

În regiunea Mecklenburg-Pomerania de Vest, legea este aplicată cu atâr de multă strictețeîncât amenzile pot ajunge chiar și la 100.000 de euro. Și alte state federale dau amenzi la fel de usturătoare, de-a lungul Germaniei.

La ce trebuie să fie atenți românii din Germania

Deja începând din luna martie, grădinarii din întreaga lume încep să petreacă cât mai mult timp în curte, pentru a avea grijă de plantele sau de legumele lor. Însă, în Germania, este important ca gardul viu să nu fie tăiat radical, pentru a nu avea probleme cu legea.

Recomandările autorului: