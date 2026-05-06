Ce a lăsat fostul proprietar într-o casă. Cumpărătorul a rămas fără cuvinte.

În timp ce renova casa nou cumpărată, un bărbat a avut surpriza vieții lui, scrie express.co.uk.

Cumpărătorul a vorbit despre experiența lui pe Reddit.

„Această rezervă de conserve vechi de 15 ani era „ascunsă” într-un spațiu din casa pe care am cumpărat-o”, a povestit omul.

„Buncărul apocalipsei”

Cumpărătorul a distribuit și o fotografie cu produsele din „buncărul apocalipsei”: conserve, ulei, paste, piersici conservate, roșii, mazăre, castraveți murați.

„Am cumpărat casa în urmă cu un an. Inspectorul a descoperit că, într-un spațiu restrâns, erau depozitate multe cutii, conserve și sticle de apă.

I-am cerut proprietarului să le mute, dar a lăsat o parte din ele”.

„Acest colț mic din casă era izolat de restul încăperilor și se ajunge greu acolo, din cauza fundației. Weekendul acesta am reușit să vedem „conținutul”: orez, ramen, cartofi etc.”

„Spanac din 1960”

„Fostul proprietar a depozitat acolo bidoane cu apă care expiră în 2008. El se pregătea pentru ceva, după alegerea lui Obama. Se pare că și în curte sunt îngropate anumite lucruri”, a povestit cumpărătorul care ar fi din SUA.

„Câteva din aceste conserve par noi, iar altele sunt de-a dreptul „post-apocaliptice”, a glumit un comentator.

„Am descoperit un loc asemănător sub bucătăria bunicului meu, în timpul renovării unei podele. A păstrat 30 de galoane de benzină, sub „beciul” de sub aragaz. Mai ținea acolo conserve cu spanac din anii 1960”, a povestit un alt redditor.

Autorul recomandă: