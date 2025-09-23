Care sunt recomandările pentru a vă proteja de un incendiu puternic cu degajări mari de FUM

Ministerul Sănătății a dat o serie de recomandări populației în urma degajărilor mari de fum produs de incendiul din Sectorul 2 al Capitalei.

Locatarii trebuie să închidă ferestrele și ușile, să oprească sistemele de ventilație care pot aduce fum în casele acestora și să evite deplasările exterioare. În caz de necesitate, trebuie să-și acopere nasul și gura cu materiale textile umezite.

„Informare publică: În urma incendiului cu degajări mari de fum produs în Sectorul 2 al Capitalei, în zona Șoseaua Pantelimon, Ministerul Sănătății transmite următoarele recomandări pentru populație. Vă rugăm să aveți în vedere următoarele măsuri de protecție:

Evitați zona afectată de incendiu și degajările de fum. Rămâneți în spații închise, cu ferestrele și ușile bine sigilate. Opriți sistemele de ventilație sau aer condiționat care pot aduce fum în interior. Dacă deplasarea în exterior este absolut necesară, protejați-vă nasul și gura cu materiale textile umezite. Respectați indicațiile autorităților și mesajele transmise prin sistemul RO-ALERT.”

Ministerul Sănătății enumeră persoanele vulnerabile care trebuie să evite expunerea directă la fum, care le poate fi fatal.

„Persoanele vulnerabile – pacienți cu afecțiuni respiratorii, copii și vârstnici – trebuie să evite expunerea directă. Solicitați asistență medicală la 112 dacă apar simptome de disconfort respirator! Ministerul Sănătății se află în contact permanent cu Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) și monitorizează situația în timp real. Situația este în dinamică, revenim cu detalii.”, a comunicat Ministerul Sănătății.

