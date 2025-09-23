Un incendiu puternic a izbucnit, marţi seară, la un depozit din Sectorul 2 al Capitalei, în zona Șoselei Pantelimon, a anunțat ISU Bucureşti-Ilfov. Autoritățile au emis mai multe mesaje RO-Alert pentru avertizarea populaţiei, din cauza degajărilor mari de fum.

UPDATE ora 22.00. A fost emis un nou mesaj de avertizare a populației prin sistemul RO-ALERT, în sectoarele 2 și 3. Incendiul s-a extins și în sectorul limitrof sectorului 2.

Un miros puternic de fum se resimte în zone din sectorul 3, precum Dristor sau Piața Alba-Iulia. Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă a spus marți seară, la Antena 3, că mirosul de fum s-a extins și în sectorul pe care-l conduce.

UPDATE ora 21:15 Ca urmare a degajării intense, sufocante de fum, a fost emis un nou mesaj RoAlert, pe o rază de 2 kilometri, anunță autoritățile responsabile.

”Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la acoperisul unui spatiu de depozitare in sectorul 2. Sunt degajari mari de fum, astfel ca a fost emis un mesaj pentru informarea si avertizarea populatiei prin sistemul RoAlert. Au fost alertate 10 autospeciale de stingere”, a transmis ISU București – Ilfov.

Un depozit din zona Pantelimon a luat foc

”Incendiu major cu degajări mari de fum produs la depozit – zona Șoș. Pantelimon. Ocoliți / evitați zona. Lăsați libere căile de acces pentru forțele de intervenție. Respectați recomandările dispuse de autorități”, scrie în mesajul RO-Alert emis și primit de locuitorii sectorului 2.

Mobilizare extremă cu autospeciale și roboți

Pentru această intervenţie dificilă au fost alertate 10 autospeciale de stingere, dispozitivul fiind suplimentat cu 4 autospeciale pentru a asigura necesarul de apă, cu Detașamentul Special de Salvatori, dar și cu o autospecială cu roboți.

