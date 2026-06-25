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Ion Cristoiu: E greu de presupus că între PSD și Alianța PNL- UDMR- USR, Nicușor Dan va alege PSD

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În Pastila sa editorială de joi, 25 iunie, gazetarul Ion Cristoiu afirmă că este greu de presupus că între PSD și Alianța PNL-UDMR-USR, Nicușor Dan va alege PSD.

„După căderea guvernului Veștea, Nicușor Dan a organizat consultări cu partidele, iar la finele acestor consultări a declarat că domnia sa nu mai propune nicio persoană drept premier desemnat. A eșuat în două încercări — asta spunem noi în această analiză — dar știm că a eșuat în încercarea de a strânge o majoritate pentru învestirea parlamentară, apoi, evident, în cazul guvernului Veștea, unde contribuția fundamentală la victoria zdrobitoare a lui Ilie Bolojan a avut-o AUR, condus de George Simion, și chemarea patetică a lui Călin Georgescu.

La finele consultărilor, Nicușor Dan a spus, repet, că nu mai propune el, că s-a conturat, pe parcursul acestor consultări, ideea unui guvern minoritar al uneia dintre forțele poreclite pro-occidentale, un guvern minoritar care să beneficieze în Parlament de sprijinul celeilalte forțe, iar în urma acesteia să se realizeze un acord, invitând partidele ca vineri — el plecând în Polonia — să vină la Cotroceni cu un acord teoretic. Nicușor Dan și-a reluat rolul de arbitru al bătăliei politice.

Ar urma ca astăzi cele două forțe aflate în confruntare, așa-zis prooccidentale, adică PSD pe de o parte și PNL, UDMR și USR de cealaltă parte, să se întâlnească și să încerce să ajungă la un acord. N-am întâlnit în viața mea un acord încheiat între două forțe adverse în câteva ore. Deocamdată avem din partea PSD propunerea ca PSD să-și asume un guvern minoritar condus de Grindeanu.

Și te-ai fi așteptat, potrivit unor declarații anterioare ale lui Ilie Bolojan, ca cealaltă grupare — PNL, Bolojan și USR, împreună cu UDMR — să anunțe că trece în opoziție și că sprijină, în urma unui acord, acest guvern minoritar. Dar surpriză: Ilie Bolojan a pus la cale și el o propunere de premier.

Așadar, repet, ca să înțeleagă toți cei care sunt, cum să zic, „prostiți” de căldura de afară și de tensiunea de pe scena politică: inițial, Ilie Bolojan a spus că el preia acest guvern minoritar PSD, deoarece PSD a dărâmat guvernul și a spart coaliția, urmând ca PNL, UDMR și USR să treacă în opoziție, dar și să semneze un acord prin care PSD se obligă să îndeplinească o serie de condiții — nu știu, să existe și un guvern pe termen limitat.

Dar apoi lucrurile s-au schimbat. A spus: „Nu, nu, nu, propunem și noi un guvern minoritar și PSD să semneze un acord cu noi că ne sprijină, iar noi ne ducem. După ce semnăm acordul, mergem la domnul președinte, iar domnul președinte decide dacă va fi Grindeanu sau cineva de la noi.”

Practic, este un șah nemaipomenit dat lui Nicușor Dan, în condițiile în care, dacă se va semna acest acord — lucru greu de presupus — vor merge la Cotroceni. Eu nu-mi imaginez ca Nicușor Dan, în contextul actual, să nu dea guvernul dreptei, indiferent de cum se negociază.

Poate că se va face o șmecherie și nu va mai candida el, iar funcția va fi dată lui Grindeanu. Deci este clar că ne îndreptăm, având în vedere că după ce a căzut primul guvern Veștea și după a doua încercare, există riscul unor alegeri anticipate.

Deci, dacă domnul Nicușor Dan va desemna un guvern de la PNL, este clar că el trece mai departe, indiferent dacă semnează sau nu Grindeanu.”, spune Ion Cristoiu.

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