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Ucraina dă drone în schimbul unor avioane de vânătoare MiG-29 din Polonia. Kievul și Varșovia, la un pas de finalizarea negocierilor

Ucraina dă drone în schimbul unor avioane de vânătoare MiG-29 din Polonia. Kievul și Varșovia, la un pas de finalizarea negocierilor
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Polonia și Ucraina se apropie de finalul negocierilor privind transferul unor avioane de vânătoare MiG-29 către Forțele Aeriene Ucrainene. În schimbul aeronavelor, Varșovia ar urma să primească drone ucrainene de mai multe tipuri, precum și acces la tehnologii și informații despre utilizarea acestora pe câmpul de luptă. Potrivit informațiilor publicate de presa poloneză, aeronavele ar putea fi trimise în Ucraina în următoarele săptămâni.

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Varșovia vrea tehnologii și experiență de pe front

La începutul anului, Polonia lua în calcul transferul unor MiG-29 către Ucraina în schimbul unei cooperări mai strânse în domeniul tehnologiilor fără pilot. Negocierile au ajuns însă într-un impas, după ce partea poloneză a considerat că Ucraina nu era suficient de dispusă să ofere informațiile și tehnologiile solicitate.

Interesul Varșoviei este legat în special de experiența acumulată de Ucraina în utilizarea dronelor în războiul împotriva Rusiei. Polonia urmărește să obțină date reale de pe câmpul de luptă, care ar putea fi folosite pentru dezvoltarea și îmbunătățirea propriilor sisteme fără pilot.

Avioane de vânătoare MiG-29

Printre informațiile solicitate s-ar număra imagini video ale atacurilor rusești și ucrainene, date despre sistemele de comunicații utilizate de dronele de atac, precum și informații privind modul în care acestea sunt coordonate și folosite în operațiuni militare.

Când vor fi trimise avioanele MiG-29 poloneze în Ucraina

Potrivit publicației poloneze Wirtualna Polska, negocierile au înregistrat recent progrese, iar cele două părți lucrează la finalizarea acordului.

În baza înțelegerii, Polonia ar urma să transfere avioane MiG-29 către Ucraina, în timp ce Kievul ar furniza Varșoviei drone și know-how în domeniul tehnologiilor fără pilot.

„Avioanele MiG vor merge în Ucraina în următoarele săptămâni. Iar dronele vor ajunge în Polonia”, susține publicația poloneză.

Deocamdată, nu este cunoscut numărul exact de avioane care ar urma să fie transferate. Nici numărul și tipurile de drone pe care le-ar primi Polonia nu au fost stabilite public în forma finală a acordului.

De ce se teme Varșovia privind livrările de drone

În pofida progreselor înregistrate, acordul rămâne fragil. O sursă citată de Wirtualna Polska și implicată în negocieri a avertizat că înțelegerea ar putea eșua în orice moment.

Principala problemă este lipsa de încredere a părții poloneze în capacitatea Ucrainei de a respecta toate angajamentele asumate în cazul în care războiul se intensifică.

Sursa a dat ca exemplu o propunere a companiei ucrainene Fire Point privind furnizarea a 1.500 de drone cu rază lungă de acțiune și asigurarea unui număr similar de aparate pentru Polonia în eventualitatea unui război.

Potrivit interlocutorului publicației, pe hârtie, o astfel de înțelegere ar arăta foarte bine. În practică, însă, dacă Ucraina s-ar afla într-o situație militară critică, Kievul ar putea fi nevoit să prioritizeze propriile necesități și să nu mai poată respecta livrările către Polonia.

Ce se întâmplă cu MiG-29 poloneze

Transferul avioanelor MiG-29 către Ucraina a fost discutat în repetate rânduri de autoritățile de la Varșovia. La sfârșitul anului trecut, Ministerul Apărării și Statul Major General al Forțelor Armate Poloneze au anunțat planuri privind transferul către Ucraina al unor componente provenite de la avioanele MiG-29 aflate încă în serviciu.

Aeronavele sunt modele vechi, unele dintre ele fiind utilizate de Forțele Aeriene Poloneze încă din 1989. În ultimii ani, Polonia a început să le înlocuiască treptat cu avioane de luptă mai moderne, însă MiG-29 continuă să participe la anumite misiuni.

Varșovia a anunțat anterior că nu va trimite avioanele

Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, declara recent că Polonia nu va transfera Ucrainei avioanele MiG-29 promise, susținând că Kievul nu a acceptat să împărtășească tehnologiile dezvoltate în domeniul dronelor.

În aceste condiții, Varșovia lua în calcul retragerea treptată din serviciu a aeronavelor, în locul transferului lor către Ucraina. Ulterior, însă, Kosiniak-Kamysz a precizat că problema nu este definitiv închisă. Potrivit ministrului, Ucraina a prezentat propuneri pentru furnizarea de drone către Polonia în următorii doi ani, în schimbul primirii unor avioane de vânătoare.

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