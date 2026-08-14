Rusia a transmis o cerere oficială către Departamentul de Stat al SUA și acuză Washingtonul de implicare directă în organizarea și executarea atacurilor ucrainene de lungă distanță. Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, susține că americanii furnizează Kievului date din satelit și informații vitale pentru loviturile ucrainene în adâncul teritoriului Rusiei, relatează Reuters.

„Am înaintat o serie de întrebări Departamentului de Stat, solicitând comentarii, inclusiv pe tema datelor de informații și pe faptul că SUA sunt mult mai implicate în organizarea și executarea de atacuri în interiorul teritoriului rus împotriva unor ținte civile. Așteptăm un răspuns”, a declarat Lavrov vineri pentru televiziunea de stat.

Lavrov a subliniat că datele de spionaj oferite de SUA ar fi utilizate inclusiv pentru atacarea unor obiective civile de pe teritoriul rus. Ca reacție, Lavrov a precizat că armata își va intensifica și înăspri metodele de distrugere a echipamentelor și logisticii trimise de țările occidentale în Ucraina.

„Vom înăspri mult metodele noastre pentru a demonta tot ceea ce alimentează mașina de război a Kievului din Occident. Și deja facem asta”, a declarat Lavrov.

Acest anunț vine într-un moment în care negocierile de pace sunt total înghețate în contextul în care nu a mai avut loc nicio discuție de pace din februarie, atunci când SUA au intrat în război cu Iranul. Cu această ocazie, Lavrov a menționat că, la summitul din Alaska de acum un an, Vladimir Putin i-ar fi transmis lui Trump că acceptă propunerile de pace din partea SUA. Cu toate acestea, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a dezmințit categoric existența unui acord oficial și a calificat afirmațiile Moscovei drept contradictorii.

„Donald, ne-ai trimis propuneri și m-am gândit la ele. Există chestiuni care necesită compromisuri. Dar accept propunerile tale în forma în care mi le-ai trimis”, a spus Lavrov citându-l pe Putin.

Ministrul de externe rus a precizat că, în acest moment, Vladimir Putin este dispus să-i primească pe emisarii lui Trump pentru Ucraina dacă aceștia vor veni din nou în Rusia.