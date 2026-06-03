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Ion Cristoiu: Refuzul lui Vlad Gheorghiță de a demisiona după ce-a fost pus sub acuzare de DNA – un fel de rebeliune armată

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În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție refuzul lui Vlad Gheorghiță de a demisiona după ce a fost pus sub acuzare de DNA.

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„Zilele acestea se înregistrează unul dintre cele mai neliniștitoare evenimente post-decembriste. Și e vorba de o tentativă de rebeliune armată condusă de Șeful Statului Major, Vlad Gheorghiță, împotriva părții civile a României. Despre ce e vorba? Șeful Statului Major Vlad Gheorghiță a fost convocat ieri la DNA pentru a fi pus sub acuzare într-o chestiune pe care mulți ar numi-o găinărie.

Și eu aș numi-o dacă n-ar fi vorba de o folosire a funcției și a puterii în stat pentru a aranja, pentru a rezolva niște prietenii. În speță, fiica unuia dintre amicii lui Vlad Gheorghiță a avut o problemă cu admiterea la Universitatea de Educație Fizică și Sport și pentru ca fiica generalului să nu sufere, generalul a apelat la prietenul numit Vlad Gheorghiță, care a dat ordine cuiva din subordine”, a spus Ion Cristoiu.

„Este mai rău decât furatul”

„Șeful Statului Major a dat ordin Șefului Operațiilor, care încâlcându-și funcția, pentru că nu avea dreptul, a trimis o adresă la Ministerul Educației Naționale să suplimenteze 20 de locuri de la buget. Deci gaură la buget ca să intre amărâta aia care era a 20-a. Cunoașteți cazul. Repet, nu e găinărie, că sunt mulți care spun: «Alții au furat».

Este mai rău decât furatul pentru că omul a zis: «E moșia mea, fac ce vreau». Și a făcut ce vrea. Încă o dată, dacă era un milion de euro, e tentația mare, dar acest fapt mărunt, că până în urmă nu înțeleg, dacă fata nu intra la Universitatea de Sport, murea de foame, nu se mărita, nu divorța? Asta este cumplita mentalitate a ghiorțanului postdecembrist ajuns demnitar”, a continut publicistul.

„La nivelul ăla, demisionezi”

„«Mă oprești pe mine? Mă oprește pe mine polițistul că am depășit viteza? Știi cine sunt eu? Vlad Gheorghiță. Fata unui prieten are o problemă. Și ce dacă încălcăm legea?» Ăsta este cazul. El este convocat la DNA. Cunoaște și președintele României, și ministrul Apărării și el știau că vor fi convocați. Normal era ca seara el să demisioneze. S-a dus Șeful Banului Stat Major, cu toate televiziunile, dar n-a demisionat.

După ce a ieșit de acolo, am zis că demisionează. Sigur că toți se cred nevinovați, poate că e nevinovat, dar asta e regula. La nivelul ăla, demisionezi. Au fost foarte mulți. Vă reamintesc că Gabriel Oprea a demisionat din Senat ca să poată să se lase anchetat. Traian Băsescu, la fel, a demisionat din Parlament”, a mai precizat Ion Cristoiu.

„Insinuează că toată acțiunea DNA este o trădare de patrie”

„«Eu mă pun la dispoziție pentru că este normal să demisionez dacă eu sunt Șeful Marelui Stat Major, târăsc armata în afacerea asta și în plus trebuie să înlesnesc cercetarea civilă. Și sunt militari general». Nu numai că nu demisionează, dar spune, trece la atac, și insinuează că toată acțiunea DNA este o trădare de patrie.

Spune că «e cel puțin curios momentul ales pentru formarea acestor acuzații, când tocmai este un context internațional, vin drone de la ruși» și apoi zice «Nu pot ignora faptul că afectarea imaginii conducerii instituției Statului Major într-un asemenea moment afectează încrederea publică». Deci este un atac fără precedent la adresa DNA care l-a chemat și el vede în asta, repet, încă Șeful Marului Stat Major, o punere la îndoială a siguranței naționale”, a continuat publicistul.

„Păi următoarea fază este ca domnul să scoată tancurile și să tragă în DNA. Trebuie demis de urgență, trebuie forțat să demisioneze. Nu există așa ceva. Cum adică să spui că din faptul că m-ai chemat la DNA pui la îndoială imaginea Șefului Marelui Stat Major și al armatei și în felul acesta DNA atacă armata într-un moment sensibil. Păi, o soluție este să-i arestăm pe toți de la DNA. Nu cred că este în nicio țară din lume așa ceva. Și președintele, și ministrul Apărării tac. Singurul care zis ceva până acum a fost Grindeanu, care i-a cerut demisia”, a conchis Ion Cristoiu.

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