Punerea sub învinuire a șefului Marelui Stat Major, generalul Vlad Gheorghiță, este doar vârful icebergului, a avertizat jurnalistul Doru Bușcu în emisiunea Ai Aflat!. Invitatul lui Ionuț Cristache apreciază că, cel mai probabil, acesta a deranjat anumite contracte SAFE. În egală măsură, dosarul instrumentat de DNA arată un alt aspect major, legătura dintre SAFE și sabotarea recentă a înzestrării Armatei Române chiar de la vârful acesteia.

În opinia lui Doru Bușcu, acest caz ar fi trebuit rezolvat discret, căci expunerea sa excesivă ține de siguranța națională.

Dosar care trebuia rezolvat prudent

„Un astfel de episod trebuie rezolvat discret. Pentru că e o problemă de demoralizare care poate fi injectată în corpul Armatei. Nu e momentul acum. Poți să-l avertizezi discret, să-l scoți pe ușa din spate. Se duce la băi, dacă dosarul are consistență. Ține într-un fel de o strategie de apărare națională.

Conducerea Armatei, acuzată de sabotarea capacității naționale de apărare

Redactorul-șef Cațavencii a afirmat că urmărește de ani de zile situația și, cel puțin de la agresiunea Crimeei, vârful Armatei a acționat deliberat în favoarea Federației Ruse.

„În alt context, din partea din care mă uit eu de atâția ani de când a început războiul din Ucraina, și de fapt de când a început ocuparea Ucrainei prin agresiunea Crimeei, eu bucuros acuz, la lumina zilei, tot corpul conducerii militare de la un anumit nivel în sus, de sabotarea capacității naționale de apărare și de joc voluntar sau premeditat în favoarea Rusiei. Unii din prostie că nu-i duce capul. Alții cu bună știință, din convingere. Poate că e și un nivel gri, unii sunt din convingere. Alții pentru că sunt agățați, monetizați de o putere străină.

SAFE a scos la lumină dezastruoasa lipsă de înzestrare armată a țării

În sprijinul afirmațiilor sale, cunoscutul jurnalist a dat ca exemplu situația recentă dezastruoasă a înzestrării Armatei, scoasă pe tapet abia acum, odată cu programul SAFE.

Noi ne uităm în anii ăștia când nu s-a întâmplat , au fost oportunități pe lângă care România, în frunte cu șeful ștatului, comandantul suprem, primul-ministru, ministrul Apărării, șeful Statului Major au trecut fluierând. Ne-am trezit acum în fața unui pachet masiv de achiziții pe care suntem incapabili să le declinăm sub formă de offset. Abandonăm în continuare industria națională de apărare. Nu este un fapt de logică economică, ci un fapt care lovește direct în siguranța națională și în capacitatea de apărare, a concis Bușcu.

Invitatul a mai observat că toată criza SAFE pornește de la eșecul intern de a ne produce cel puțin baza unei industrii militare.

