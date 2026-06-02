Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: 56 de state membre ONU au fost de partea noastră în conflictul cu Federația Rusă. Ei și?!

Ion Cristoiu: 56 de state membre ONU au fost de partea noastră în conflictul cu Federația Rusă. Ei și?!

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție sprijinul celor 56 de state membre ONU care au fost de partea României în conflictul cu Rusia.

„Consiliul de securitate al ONU s-a reunit, de urgență, la solicitarea României, în chestiunea accidentului, spun eu, cu drona de la Galați. În România, babuinii au intrat din nou într-o erecție de mândrie națională. Iată, pentru prima dată, după 70 de ani de când e membră ONU, România a solicitat o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate într-o chestiune care o privește pe ea. Consiliul de securitate s-a întrunit.

Oana Țoiu ar fi zis că vreo 56 de state au condamnat Rusia, fără a micșora importanța acestui moment, deși niciun ziar important din lume nu a prezentat. Eu cred că trebuie să potolim pe babuini și să-i aducem la luciditate. A fost, sigur, o reuniune de urgență în care s-a trăncănit, ca să zic așa, despre accidentul sau incidentul, sau explozia de la Galați”, a precizat Ion Cristoiu.

„Rusia evident că a negat”

„S-a trâncânit pentru că țările care fac parte din coaliția anti-Rusia și sprijină Ucraina, nu pe noi, au folosit prilejul. Ambasadorii acestor țări s-au folosit de lege să lanseze noi atacuri nempotriva Rusiei. Rusia evident că a negat, a spus că nu e sigură, că drona e a lor și al Ucrainei s-a certat cu cel al Rusiei. Nimic nou. Americanul a zis că va apărea fiecare centimetru din NATO.

Cred că era într-o stare de droguri, deoarece Trump nu vorbește de apărare. A zis că singura soluție e pacea. Vorbesc de cei care alcătuiesc Consiliul de Securitate, deci reprezentanții marilor puterni. A luat cuvântul și Țoiu și a vorbit repet, a spus că 56 de state au condamnat. În România a apărut știrea că la reuniunea Consiliului de Securitate 56 de state au fost de partea noastră”, a continuat publicistul.

„La reuniune s-a trăncănit”

„Un fals. La reuniune s-a trăncănit. Sigur, 56 de state au fost. Și dacă nu au propus nicio rezoluție, repet, a fost un talk-show tipic ONU. Sunt numeroase aceste reuniuni de urgență. Mali e atacată de un rechin, poate să convoace Consiliul de Securitate. În cazul nostru, am înțeles că am avut și pile la niște țări care sunt membră în Consiliul de Securitate. Repet, din punct de vedere al relațiilor internaționale, n-are nicio valoare. Până una-alta, a fost bine că s-a discutat, s-a vorbit de România, a fost prezentată drept victimă, admițând că 56 de state au condamnat Rusia, au fost de partea noastră. Eu spun: „Ei, și?”, a adăugat Ion Cristoiu.

„Păi, stimați urmăritori, consumatori de internet, de Youtube, în chestiunea dronei de la Galați, lucrurile stau simplu. O dronă trimisă de Rusia în cadrul războiului aerian cu Ucraina, trimisă ca să bombardeze, a fost bruiată sau deturnată sau lovită de antiaeriana ucraineană și a ajuns la Galați, unde a lovit blocul. Indiscutabil e rusească, dar nu putem vorbi de un atac al Rusiei. Și chestiunea care s-a pus și trebuia să se pună este de ce a putut pătrunde o dronă în spațiul aerian al României și să lovească la Galați. Din acest punct de vedere nici reuniunea ONU nu a rezolvat, pentru că niciunul dintre cele 56 de state nu a zis: „Vă trimitem imediat un sistem antidronă”, a spus publicistul.

„În continuare pericolul rămâne”

„Pentru că marea problemă în chestiunea asta, ca și în alte accidente, întâmplări din România, este după ce a avut loc, s-a întâmplat la Galați, ce măsuri s-au luat să nu se mai întâmple, pentru că războiul continuă. A fost bombardat Kievul și o să vină o nouă dronă. Nu la Galați, la Tulcea. Poate că o să fie pagube mai mari sau poate chiar morți.

Bun, noi ce facem? Îl expulzăm pe ambasadorul rus și mai convocăm o dată reuniunea consiliului. E bine că am făcut gălăgie, dar în paralel cu gălăgia internațională nu era mai bine să ne preocupăm? Șeful statului și Comantamntul suprem să se preocupe acum de crearea sau să facă rost de un sistem antidrone care să oprească drone? Asta era întrebarea. Pentru cei care sunt în zona de graniță, în continuare pericolul rămâne”, a conchis Ion Cristoiu.

Recomandările autorului:

Ion Cristoiu: Incredibila insistență a Autorităților noastre că drona era rusească naște suspiciuni

Ion Cristoiu: Ilie Bolojan s-a extras din isteria lui Nicușor Dan în chestiunea dronei de la Galați

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Ion Cristoiu: Incredibila insistență a Autorităților noastre că drona era rusească naște suspiciuni
11:10
Ion Cristoiu: Incredibila insistență a Autorităților noastre că drona era rusească naște suspiciuni
VIDEO Ion Cristoiu: Ilie Bolojan s-a extras din isteria lui Nicușor Dan în chestiunea dronei de la Galați
12:15, 31 May 2026
Ion Cristoiu: Ilie Bolojan s-a extras din isteria lui Nicușor Dan în chestiunea dronei de la Galați
VIDEO Ion Cristoiu: Telefonul care l-a obligat pe Nicușor Dan să spună adevărul despre drona de la Galați
12:36, 30 May 2026
Ion Cristoiu: Telefonul care l-a obligat pe Nicușor Dan să spună adevărul despre drona de la Galați
VIDEO Ion Cristoiu: Cum se creează noi și noi argumente pentru ca Guvernul Bolojan să rămână până la alegerile din 2028
12:05, 29 May 2026
Ion Cristoiu: Cum se creează noi și noi argumente pentru ca Guvernul Bolojan să rămână până la alegerile din 2028
VIDEO Ion Cristoiu: Pentru că Nicușor Dan are năravul tărăgănării, trebuie introduse în Constituție, pentru Președinte, date precise
10:54, 28 May 2026
Ion Cristoiu: Pentru că Nicușor Dan are năravul tărăgănării, trebuie introduse în Constituție, pentru Președinte, date precise
VIDEO Ion Cristoiu: O nouă încălcare a Constituției – Guvernul demis prin Moțiune de cenzură își asumă un Proiect de Lege
10:52, 27 May 2026
Ion Cristoiu: O nouă încălcare a Constituției – Guvernul demis prin Moțiune de cenzură își asumă un Proiect de Lege
Mediafax
Nicușor Dan, ”tras de urechi” de reprezentantul Rusiei la ONU pentru declarațiile despre dronă: ”Face...”
Digi24
Armata americană a găsit o cale să doboare drone fără să risipească 1 milion de dolari la fiecare tragere: Ce este sistemul MADIS
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță „potop” în Capitală: 12 zile consecutive de ploaie în București
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Adevarul
Ce urmează după expulzarea consulului rus. Un analist de politică externă explică pașii diplomatici pe care îi poate face România
Mediafax
Rusia despre explozia de la Galați: „O dronă rusească făcea praf blocul”
Click
Mihai Trăistariu, mărturisire sinceră despre un moment controversat din carieră: „Am șters poza în două minute”
Digi24
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza cheltuielilor militare
Cancan.ro
Vladimir Putin, mesaj pentru România după ce Nicușor Dan a confirmat că drona de la Galați este rusească. Ce ne cere Kremlinul
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Monica Gabor din America! Fosta lui Columbeanu duce o viață luxoasă, după ce a renunțat la viața publică
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Accesorii auto ieftine în magazinele Action din România: ce merită cumpărat
Descopera.ro
Falsul secolului: Povestea Omului din Piltdown, „veriga lipsă” care a păcălit lumea științifică
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre alergare și jogging?
EXCLUSIV Cine e Tomac? Cristoiu, adevărul despre presupusul viitor premier: „Prietenul Mirabelei Grădinaru”
11:47
Cine e Tomac? Cristoiu, adevărul despre presupusul viitor premier: „Prietenul Mirabelei Grădinaru”
LIFESTYLE Ce se întâmplă, de fapt, când muncești de la 9:00 la 17:00, cinci zile pe săptămână. Cum îți este afectat organismul
11:39
Ce se întâmplă, de fapt, când muncești de la 9:00 la 17:00, cinci zile pe săptămână. Cum îți este afectat organismul
SĂNĂTATE Alertă sanitară: „Ebola se răspândește necontrolat de luni de zile”. Pacientul 0 a fost identificat încă din ianuarie 2026
11:19
Alertă sanitară: „Ebola se răspândește necontrolat de luni de zile”. Pacientul 0 a fost identificat încă din ianuarie 2026
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 2 iunie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Daniela Stanciu
11:16
Marius Tucă Show începe marți, 2 iunie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Daniela Stanciu
CONTROVERSĂ Axios: Trump, „foc și pară” pe Netanyahu: „Ce naiba faci? Ești nebun de legat!”. Escaladarea conflictului din Liban amenință negocierile cu Iranul
11:10
Axios: Trump, „foc și pară” pe Netanyahu: „Ce naiba faci? Ești nebun de legat!”. Escaladarea conflictului din Liban amenință negocierile cu Iranul
ACTUALITATE Gen. (R) Dorin Toma: „România are un sistem de drone interceptoare în zona Deltei Dunării, dar nu este suficient pentru că raza de acțiune este mică”
11:00
Gen. (R) Dorin Toma: „România are un sistem de drone interceptoare în zona Deltei Dunării, dar nu este suficient pentru că raza de acțiune este mică”

Cele mai noi

Trimite acest link pe