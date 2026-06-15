George Simion lansează o provocare: Întrebați-i pe toți cei pe care îi știați votanți Nicușor Dan: sunt mulțumiți de alegerea lor?

George Simion lansează o provocare simpatizanților partidului pe care îl conduce. Liderul AUR îi îndeamnă pe aceștia să îi întrebe pe cei care l-au votat pe Nicușor Dan dacă „sunt mulțumiți de alegerea lor”.

Duminică dimineață, 14 iunie 2026, Nicușor Dan a anunțat că îl desemnează premier pe Adrian Veștea. Politicianul a fost primar al orașului Râșnov, fost ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, fiind cunoscut și pentru activitatea sa ca președinte al Consiliului Județean Brașov. În urma desemnării sale, au apărut reacții publice. De exemplu, Ilie Bolojan acuză trădare, după desemnarea lui Adrian Veștea (PNL) de către Nicușor Dan pentru funcția de premier. Vezi AICI ce a declarat Ilie Bolojan. De altfel, liberalii au continuat atacul la adresa președintelui României.

Printre cei care au lansat atacuri la adresa președintelui României, de-a lungul timpului, se numără și George Simion. De această dată, liderul AUR lansează un îndemn către cei care cunosc persoane care l-au votat pe Nicușor Dan, cel care l-a desemnat pe Adrian Veștea în funcția de premier.

„Întrebați-i pe toți cei pe care îi știați votanți Nicușor Dan: sunt mulțumiți de alegerea lor?”, este mesajul scris de George Simion pe Facebook.

Peiu susține că AUR nu va vota Guvernul Veștea

Altfel, azi, Petrișor Peiu susținea că AUR nu va vota Guvernul Veștea. La Antena 3 CNN, el a declarat că partidul susține în continuare organizarea de alegeri anticipate, pe care le consideră soluția pentru ieșirea din criza politică. Liderul senatorilor AUR a mai precizat că partidul său nu a fost invitat la discuții cu premierul desemnat Adrian Veștea.

„Noi, după știința mea, nu am fost invitați la nicio discuție cu domnul respectiv. Și dacă am fi fost invitați, nu cred că am fi mers pentru o negociere. Am fi mers doar să-i comunicăm punctul nostru de vedere, pentru că este destul de dificil de negociat cu cineva care reprezintă voința personală a președintelui. Putea să o facă președintele direct”, a spus Petrișor Peiu. Vezi AICI întreaga declarație.

Sursă foto: Mediafax Foto; Facebook