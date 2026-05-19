Daniel Băluță s-a răzgândit. Ce denumire ar putea avea parcul pe care voia să-l numească „Donald J. Trump” și cum sunt implicați cetățenii

Daniel Băluță s-a răzgândit. Primarul Sectorului 4 a explicat ce denumire ar putea avea parcul pe care voia să-l numească „Donald J. Trump”. Este vorba despre spațiul verde care reprezintă o extindere a Parcului Tudor Arghezi. Edilul a menționat că decizia va fi implementată cu ajutorul comunității, iar cetățenii vor putea avea posibilitatea să voteze denumirea parcului.

„Decidem, împreună, ce denumire vor primi atât extinderea Parcului Tudor Arghezi, cât și patinoarul Berceni Arena. Începând de mâine dimineață, vom avea la dispoziție o platformă online în care vom putea vota, iar, la final, decizia pe care o vom implementa va fi cea pe care întreaga comunitate o va alege. Revin cât se poate de repede cu denumirea platformei și cu ora la care aceasta va fi disponibilă”, a anunțat primarul Daniel Băluță pe pagina de Facebook, seara trecută.

Cetățenii vor putea vota online denumirea parcului

Denumirea va fi stabilită cu ajutorul voturilor pe care le vor oferi cetățenii pe o platformă online. Primarul Sectorului 4 a anunțat că decizia va fi luată și în cazul patinoarului Berceni Arena. El a reamintit că, în urmă cu ceva vreme, a dorit să numească spațiul verde drept „Donald J. Trump”.

„Salut! Acum câteva zile am propus ca extinderea Parcului Tudor Arghezi să se numească Parcul Donald Trump. Unii dintre voi au îmbrățișat această idee, alții au fost extrem de nervoși pe acest subiect. Ca atare, vă propun să facem lucrurile în felul următor. Nu doar extinderea Parcului Tudor Arghezi trebuie să o numim. Avem, în același timp, și patinoarul Berceni Arena. Și pentru el căutăm un nume. De aceea, am decis ca de îndată să facem o platformă pe care să votăm.

Și decizia să nu-mi aparține, ci să vă aparține. Să facem cum credeți voi că este mai bine. Pentru că nu, scopul nostru și al meu și al vostru este acela ca lucrurile să iasă perfect”, a spus Primarul Sectorului 4 în videoclipul încărcat pe Facebook.

Context. În luna aprilie, edilul anunțase că noul spațiul verde amenajat lângă Parcul Tudor Arghezi va căpăta denumirea de „Donald J. Trump”. Decizia fusese luată, inițial, în onoarea președintelui american și a legăturilor României cu SUA. El anunțase că spațiul respectiv „va purta numele actualului președinte al Statelor Unite, Donald J. Trump, ca simbol al prieteniei și valorilor comune care ne unesc”.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto

Sursă video: Facebook/Daniel Băluță