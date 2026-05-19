Daniel Băluță s-a răzgândit. Ce denumire ar putea avea parcul pe care voia să-l numească „Donald J. Trump" și cum sunt implicați cetățenii

Daniel Băluță s-a răzgândit. Primarul Sectorului 4 a explicat ce denumire ar putea avea parcul pe care voia să-l numească „Donald J. Trump”. Este vorba despre spațiul verde care reprezintă o extindere a Parcului Tudor Arghezi. Edilul a menționat că decizia va fi implementată cu ajutorul comunității, iar cetățenii vor putea avea posibilitatea să voteze denumirea parcului.

„Decidem, împreună, ce denumire vor primi atât extinderea Parcului Tudor Arghezi, cât și patinoarul Berceni Arena. Începând de mâine dimineață, vom avea la dispoziție o platformă online în care vom putea vota, iar, la final, decizia pe care o vom implementa va fi cea pe care întreaga comunitate o va alege. Revin cât se poate de repede cu denumirea platformei și cu ora la care aceasta va fi disponibilă”, a anunțat primarul Daniel Băluță pe pagina de Facebook, seara trecută.

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4. Foto: Mediafax Foto

Cetățenii vor putea vota online denumirea parcului

Denumirea va fi stabilită cu ajutorul voturilor pe care le vor oferi cetățenii pe o platformă online. Primarul Sectorului 4 a anunțat că decizia va fi luată și în cazul patinoarului Berceni Arena. El a reamintit că, în urmă cu ceva vreme, a dorit să numească spațiul verde drept „Donald J. Trump”.

„Salut! Acum câteva zile am propus ca extinderea Parcului Tudor Arghezi să se numească Parcul Donald Trump. Unii dintre voi au îmbrățișat această idee, alții au fost extrem de nervoși pe acest subiect. Ca atare, vă propun să facem lucrurile în felul următor. Nu doar extinderea Parcului Tudor Arghezi trebuie să o numim. Avem, în același timp, și patinoarul Berceni Arena. Și pentru el căutăm un nume. De aceea, am  decis ca de îndată să facem o platformă pe care să votăm.

Și decizia să nu-mi aparține, ci să vă aparține. Să facem cum credeți voi că este mai bine. Pentru că nu, scopul nostru și al meu și al vostru este acela ca lucrurile să iasă perfect”, a spus Primarul Sectorului 4 în videoclipul încărcat pe Facebook.

Context. În luna aprilie, edilul anunțase că noul spațiul verde amenajat lângă Parcul Tudor Arghezi va căpăta denumirea de „Donald J. Trump”. Decizia fusese luată, inițial, în onoarea președintelui american și a legăturilor României cu SUA. El anunțase că spațiul respectiv „va purta numele actualului președinte al Statelor Unite, Donald J. Trump, ca simbol al prieteniei și valorilor comune care ne unesc”.

Sursă foto: Mediafax Foto
Sursă video: Facebook/Daniel Băluță

19 ani de la referendumul pentru demiterea lui Traian Băsescu. Criza politică care a marcat România postdecembristă
Ciprian Ciucu a cerut STB să vină cu un plan de reorganizare: „Prostul cu banii e de la București / Nu creștem biletul, fără să ne reformăm”
Ponta: „Ce grabă este să punem un guvern competent în economie?”. Datele care l-au alarmat pe fostul premier
Fostul șef ADR lansează o nouă acuzație împotriva Oanei Gheorghiu. Ar negocia în secret implementarea platformei digitale moldovenești în România, deși „nu respectă regulile europene”. Pe cine a trimis vicepremierul într-o vizită discretă la Chișinău
Sorin Grindeanu comentează dezvăluirile Gândul despre nunta lui Abrudean. „Beneficiarii contractului sunt cei care au fost la nuntă”
Ciprian Ciucu, după ce Sorin Grindeanu l-a numit „zombi politic” pe Ilie Bolojan: „Lipsă de decență, lipsă de respect, infantilism”
Nazare: Anulăm obligativitatea utilizării E-factura acolo unde intervenea birocrație inutilă
Volodimir Zelenki și Maia Sandu, premiați cu Ordinul European de Merit de către Parlamentul European. Ce alți lideri sunt laureați
Planul lui Donald Trump care implică SUA, Rusia și China. Ce vrea să facă președintele Americii este fără precedent
Dan Dungaciu critică Republica Moldova după votul de la Eurovison: „Pentru ei, Bucureștiul este un bancomat vesel”
Péter Magyar își începe primul turneu în străinătate. Premierul maghiar pleacă cu trenul în Polonia pentru a repara legăturile Ungariei cu UE
Ion Cristoiu: Nicușor Dan amână sine die desemnarea unui premier, pentru ca USR să guverneze mai departe

