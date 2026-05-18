Ciprian Ciucu: Avem în plan să construim 9 mari parcări pentru a băga mașinile în subteran. Unde ar urma să fie amplasate

Primarul General Ciprian Ciucu vrea „să îngroape parcările” din Centrul Capitalei. Avem în plan să construim 9 mari parcări pentru a băga mașinile în subteran, postează edilul. 8 subterane și una supraterană. Toate în parteneriat public – privat. Locațiile au fost decise de primarul general Ciprian Ciucu, împreună cu specialiștii de la Urbanism, Investiții și Compania Parking.
Vorbim despre:
  • Intersecția străzilor Câmpineanu cu Academiei;
  • În piața din fața Ateneului Român;
  • În Piața Amzei, parcare ce o va integra și pe cea existentă și nefolosită de sub piață;
  • În fața intrării la Sala Palatului;
  • În Piața Lahovari, sub rond;
  • În Piața Cantacuzino, între cele două parcuri;
  • În locul parcării la sol cu barieră din zona Mihai Vodă;
  • La Spitalul Colțea;
  • Parcare supraterană pe Splaiul Dâmboviței, în zona Națiunilor Unite.
Anul acesta, am alocat 500.000 lei pentru contractarea de consultanță și studii în vederea concesionării.
Odată construite aceste parcări, vom reuși să eliberăm orașul de mașini de pe trotuare și de la bordură, postează Primarul General.

