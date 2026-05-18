Ciprian Ciucu: Avem în plan să construim 9 mari parcări pentru a băga mașinile în subteran. Unde ar urma să fie amplasate

Primarul General Ciprian Ciucu vrea „să îngroape parcările” din Centrul Capitalei. Avem în plan să construim 9 mari parcări pentru a băga mașinile în subteran, postează edilul. 8 subterane și una supraterană. Toate în parteneriat public – privat. Locațiile au fost decise de primarul general Ciprian Ciucu, împreună cu specialiștii de la Urbanism, Investiții și Compania Parking.
Vorbim despre:
Intersecția străzilor Câmpineanu cu Academiei;
În piața din fața Ateneului Român;
În Piața Amzei, parcare ce o va integra și pe cea existentă și nefolosită de sub piață;
În fața intrării la Sala Palatului;
În Piața Lahovari, sub rond;
În Piața Cantacuzino, între cele două parcuri;
În locul parcării la sol cu barieră din zona Mihai Vodă;
La Spitalul Colțea;
Parcare supraterană pe Splaiul Dâmboviței, în zona Națiunilor Unite.