Ciprian Ciucu a cerut STB să vină cu un plan de reorganizare: „Prostul cu banii e de la București / Nu creștem biletul, fără să ne reformăm”

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a susținut că a cerut Societății de Transport București (STB) să vină cu un plan de reorganizare, dar acest aspect nu a fost îndeplinit până în acest moment. Despre companie, edilul a menționat că este „profund nereformată și căpușată”. De altfel, el a mai precizat că nu se va scumpi transportul în comun „fără să ne reformăm din interior”.

„Eu am cerut, dar STB-ul este subordinat Consiliului General. Nu eu i-am pus acolo. Le-am zis că au două alternative: or se înceapă să scadă costurile și să crească calitatea serviciilor, or intră în insolvență că nu mai avem bani”, spune primarul Capitalei.

Edilul Capitalei le-a transmis reprezentanților STB că au două alternative. Și anume, fie scad costurile și investesc în calitatea serviciilor, fie intră în insolvență. Ciprian Ciucu a menționat și care este singura competență pe care o are peste STB.

„Singura mea competență peste STB este în pixul în care le dă bani sau nu le dă bani, dar în rest, nu am niciun fel de competență. Competența a luat-o la Ilfov, unde sunt 40 de primari în AGA din Ilfov și unul din București. Prostul cu banii e din București. Dar ceilalți 40 au decizia și îi pun managementul companiei”, a precizat primarul Capitalei, la Digi24.

„Să mai dea afară din pile și relații, nu din șoferi, muncitori și vatmani”

El a mai menționat că cei doi membri din AGA din partea PSD și PNL au solicitat scumpirea biletului. Edilul a precizat că această chestiune va ajunge pe ordinea de zi. Proiectul a picat, după ce PSD nu a mai votat. De altfel, edilul Capitalei a mai menționat că pe ordinea de zi va mai ajunge propunerea de creștere a biletului de transport abia după ce va exista o „reformare pe interior”.

„Nu creștem biletul, fără să ne reformăm pe interior. Acum avem 5.000 de șoferi și vatmani și încă 5.000 personal TESA, economiști și marketing. La marketing sunt vreo 24 de angajați. La PR nu mai știu câți. Nu să facă orice fel de restructurări, ci să mai dea afară din pile și relații, nu din șoferi, muncitori și vatmani, să mai dea afară din pile și relații, pentru că a crescut și a fost căpușată structura STB. După care să vină să ceară majorarea biletului”, a mai spus Ciprian Ciucu.

