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30 de ani de la aducerea moaștelor Sfântului Apostol Andrei, la Galați

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Se împlinesc 30 de ani de la aducerea moaștelor Sfântului Apostol Andrei la Galați. Evenimentul istoric a fost marcat prin săvârșirea Sfintei Liturghii la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Andrei” din municipiu. Slujba a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, care a și adus spre închinare un fragment din moaștele ocrotitorului spiritual al Galațiului.

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Din anul 1992, Sfântul Apostol Andrei este ocrotitorul Catedralei Arhiepiscopale şi al municipiului Galaţi, iar din data de 14 noiembrie 2001, prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, este ocrotitorul spiritual al României.O părticică din moaştele sale se află permanent la închinare în racla din Catedrala Arhiepiscopală a Dunării de Jos, iar momentul trecerii Sfintelor sale moaşte pe la Galaţi, la puţin timp după acest eveniment, a fost pictat în pronaosul Catedralei.

În noiembrie 2002, Înaltpreasfinţitul Părinte Mihail, Arhiepiscopul ortodox al Vienei și Mitropolit al Austriei și Ungariei, sosit la Galați ca reprezentant al Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarh Ecumenic de Constantinopol, a dăruit Eparhiei Dunării de Jos cea mai mare părticică din moaștele Sfântului Apostol Andrei „Protoclitul“ existentă în Europa, în afara sfintei relicve de la Patras.

Moaștele primului apostol al lui Hristos au ajuns la Galați în 1996

În fiecare an, zilele de 16 şi 17 octombrie reprezintă momente de mare profunzime duhovnicească pentru Eparhia Dunării de Jos, întrucât în aceste zile, acum 30 de ani, Sfântul Apostol Andrei a binecuvântat poporul de la Galaţi prin venirea sfintelor sale moaşte.

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe atunci Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, în data de 16 octombrie 1996, la ceas de Vecernie, ajungeau la Galaţi moaştele primului apostol al lui Hristos, ocrotitorul Galaţiului şi al întregii eparhii, dar şi ocrotitor spiritual al României.

Plini de evlavie, de bucuria şi de entuziasm, credincioşii de la Dunăre au întâmpinat atunci Sfintele Moaşte ale Sfântului Andrei, venite la Galaţi de la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iaşi, după ce acolo au stat câteva zile mângâind şi oferind ajutor sutelor de mii de credincioşi din întreaga ţară.

În fiecare an, în zilele de 16 şi 17 octombrie în Arhiepiscopia Dunării de Jos sunt oficiate slujbe speciale şi sunt rostite rugăciuni de mulţumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu de slujitorii şi credincioşii acestei eparhii, prin mijlocirea şi ajutorul Sfântului Apostol Andrei.

Credincioșii s-au închinat și acum 4 ani la moaștele Sfântului Andrei

În urmă cu patru ani, la slujbă au fost prezenţi numeroşi credincioşi din municipiu, iar răspunsurile liturgice au fost oferite de corul Catedralei Arhiepiscopale.

Pe tot parcursul zilei, credincioşii s-au închinat la racla care adăposteşte o părticică din moaştele Sfântului Apostol Andrei, aflată în patrimoniul sacru al Reşedinţei Arhiepiscopale. În cadrul slujbei, tânărul Andrei Tudor Milea a fost hirotonit întru diacon.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre alegerea Sfântului Andrei la apostolat, misiunea acestuia de propovăduire a Cuvântului lui Dumnezeu şi aducerea sfintelor lui moaşte la Galaţi în urmă cu 26 de ani.

În partea a doua a omiliei, ierarhul locului a tâlcuit pericopa evanghelică de la Sfântul Luca în care ni se prezintă una dintre cele mai frumoase pilde rostite de Mântuitorul nostru Iisus Hristos și anume Pilda Semănătorului.

Este o legătură profundă între inima biologică și inima spiritualizată în care intră Cuvântul lui Dumnezeu prin Evanghelie, Vestea cea Bună, și adăugând rugăciune mereu și cuvântul bun ne îmbunătățim imediat și ne curățim inima. Dacă acceptăm Spovedania, curățirea de păcate și Sfânta Împărtășanie atunci nu suntem numai roditori, ci devenim fericiți precum ne dorește Mântuitorul care ne spune: «Fericiți cei curăți cu inima, că aceea vor vedea pe Dumnezeu» (Matei 5, 8). Văzătorii lui Dumnezeu sunt sfinții și primul sfânt este Sfântul Andrei, Sfântul Filip, toți martirii, Sfânta Cuvioasă și atâția sfinți necunoscuți“, spunea, acum patru ani, ierarhul Dunării de Jos.

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