Cercetătorii au descrifrat un manuscris vechi de 1.600 de ani despre Învierea lui Hristos. Ce scrie pe fragmentul care măsoară doar 5 pe 7,5 centimetri

Câteva rânduri fragmentare dintr-un text antic ar putea păstra o relatare pierdută despre cele mai extraordinare povești biblice. Cercetătorii au descifrat un manuscris creștin vechi de aproximativ 1.600 de ani, despre care cred că descrie moartea lui Iisus, coborârea Sa în lumea de dincolo și Învierea.

Scris în limba greacă, fragmentul măsoară doar aproximativ 5 pe 7,5 centimetri și se afla printre papirusurile nepublicate din Biblioteca Națională a Austriei.

Traducerea preliminară a echipei conține referiri la cineva care a „murit” și la o figură care a „coborât” și care „s-a ridicat din nou”, deși lipsa unor litere face ca anumite părți ale textului să rămână incerte.

Amphilochios Papathomas și Marianna Thoma, de la Universitatea din Atena (Grecia), consideră că pasajul se referă la Iisus și ar putea face parte dintr-o lucrare creștină care nu s-a păstrat prin intermediul copierii medievale.

Explicațiile specialiștilor

Analiza lor indică o datare în secolul al IV-lea sau al V-lea, plasând manuscrisul la sute de ani după răstignire.

Aceștia au sugerat că textul ar putea fi o predică, scrisă probabil de un preot sau de un lider religios egiptean, deși nu este exclusă nici posibilitatea ca acesta să fie un imn sau o altă compoziție religioasă.

Dacă interpretarea lor este corectă, fragmentul păstrează o parte dintr-o lucrare creștină care, altfel, ar fi putut dispărea, oferind o nouă perspectivă asupra modului în care credincioșii din antichitate descriau triumful lui Iisus asupra morții.

Studiul, publicat online pe 19 ianuarie 2026 în revista Tyche, analizează fragmentul din papirusul grecesc din Antichitatea târzie.

Autorul său original rămâne necunoscut, la fel ca și locul precis în care a fost descoperit papirusul. Cercetătorii bănuiesc că provine din regiunea egipteană Fayum sau din Hermopolis, întrucât aceste zone au furnizat materiale pentru colecție, însă inventarele bibliotecii nu indică o origine precisă.

Investigația lor a presupus studierea originalului la Viena, transcrierea textului grecesc păstrat și compararea scrierii și a limbajului cu cele ale altor manuscrise antice și scrieri creștine.

Cea mai notabilă interpretare vizează o expresie deteriorată de pe verso. În traducere, varianta propusă de cercetători este: „… singur (?) cel care a coborât (în Hades) a urcat din nou (?) …”.

Sintagma „în Hades” a fost adăugată de cercetători pentru a explica interpretarea lor, în timp ce ultimul cuvânt, tradus prin „a urcat”, este parțial reconstituit.

„Sensul pasajului este, probabil, acela că doar Iisus – și nimeni altcineva – a coborât în ​​Hades și s-a întors prin Învierea Sa”, au notat cercetătorii, potrivit Daily Mail.

Conform unei tradiții creștine de lungă durată, Iisus a intrat în tărâmul morților înainte de Învierea Sa, eliberându-i pe cei drepți care muriseră înaintea lui, de la Adam și Avraam la David și Solomon, plus profeții de la Daniel la Ioan Botezătorul.

Pe 6 mai 2027, cu ocazia Înălțării după ritul catolic și cel protestant, regizorul Mel Gibson va lansa continuarea la filmul „Patimile lui Cristos”, și anume, „Învierea lui Cristos: Partea Întâi”.

Gibson n-a dezvăluit decât că filmul va fi o călătorie halucinantă a Mântuitorului în iad și căderea îngerilor.

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