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Pelerinajul de la Sfânta Parascheva, surprins cu drona. Cum se vede, de sus, coada kilometrică pentru închinarea la moaște

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Pelerinajul de la Iași continuă să-i atragă pe credincioși, iar peste 54.000 de persoane au trecut deja pe la racla Sfintei Cuvioase Parascheva, în timp ce alte peste 24.000 așteaptă să se închine.

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Imaginile surprinse din dronă arată dimensiunea mulțimii și lungimea cozii formate, potrivit BZI. Credincioșii încă sosesc pentru a se închina la moaștele Sfintei Parascheva, în cadrul manifestărilor religioase organizate în perioada hramului.

Dar aglomerația și orele petrecute la rând au fost însoțite și de probleme medicale. Încă de la începutul pelerinajului, s-au înregistrat 226 de cazuri care au necesitat intervenția echipajelor medicale. Dintre persoanele evaluate, 13 au fost transportate la spital pentru îngrijiri suplimentare.

Pelerinii sunt nevoiți să aștepte chiar și 11 ore pentru a ajunge la raclă, în condițiile în care numărul celor aflați în așteptare depășește 24.000. Participanții sunt sfătuiți să acorde atenție stării de sănătate pe durata așteptării și să solicite ajutorul echipelor medicale dacă se simt rău. Pelerinajul se încheie joi, 15 octombrie 2026.

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