Pelerinajul de Sfânta Parascheva nu a debutat, momentan, însă mii de persoane au venit, deja, la Iași pentru a se închina la moaște. Cu doar câteva zile înainte de pelerinajul organizat cu prilejul hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, mulți cetățeni au ales să stea ore întregi la coadă pentru a intra în biserica catedrală a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

Ziua de duminică, 4 octombrie, a reunit sute de persoane la Catedrala Mitropolitană din Iași. Acestea au venit la lăcașul de cult pentru a se închina la moaștele Sfintei Parascheva. Însă, au sosit înainte de începerea oficială a pelerinajului, pentru a evita aglomerația din următoarele zile. Organizatorii estimează că rândul ar putea ajunge la câțiva kilometri în perioada pelerinajului. Pelerinajul de la Iași organizat cu prilejul hramului Sfintei Cuvioase Parascheva va începe joi, 8 octombrie 2026, la ora 6:00. Întregul program poate fi consultat AICI.

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Ore întregi de așteptare la moaștele Sfintei Parascheva, înainte de pelerinaj

Mai multe autocare cu pelerini au sosit, astăzi, din mai multe zone ale României, la Iași. Zona catedralei ieșene a fost împânzită rapid de persoane, iar o coloană a fost formată de-a lungul lăcașului sfânt. Catedrala Mitropolitană din Iași a anunțat, ieri, că mii de credincioși au venit, deja, pentru a se închina la moaște. Au stat chiar și 4-6 ore la coadă.

„Prietenii Sfintei Parascheva – din primele mii de pelerini care au venit la Sfânta Parascheva.

Astăzi, timpul de așteptare la rând a fost de aproximativ 4–6 ore. Să binecuvinteze Cuvioasa răbdarea lor, să le aline suferințele și să le bucure sufletele! Îi așteaptă cu bucurie și dragoste pe toți cei care vor veni și în următoarele zile.

Sfânta Cuvioasă Parascheva alină suferința, îi mângâie pe cei întristați și îi izbăvește pe cei deznădăjduiți. Ea este mult folositoare! Minunat este Dumnezeu întru sfinții Săi!”, au notat reprezentanții Catedralei Mitropolitane din Iași pe Facebook.

Autoritățile s-ar aștepta la peste 200.000 de pelerini, anul acesta, la Iași. Credincioșii se pot închina la sfintele moaște până pe 15 octombrie 2026.

Sursă video: Facebook Dezvăluirea.ro

Sursă foto: Facebook Catedrala Mitropolitană din Iași, capturi video