Ce este strict interzis să faci pe 8 noiembrie, de Sfinții Mihail și Gavriil. Păcatul mare care atrage ghinionul în casă

Pe data de 8 noiembrie, când sunt prăznuiți Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, nu trebuie să muncești, să faci treburi în casă sau să te cerți.

Cel mai mare păcat considerat aducător de ghinion este nerespectarea odihnei sfinte prin muncă la câmp, cusut, spălat sau curățenie.

Sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil este ultimul mare praznic înainte de începerea Postului Crăciunului și este marcată de numeroase tradiții și obiceiuri.

Ce este strict interzis să faci pe 8 noiembrie

Conform credințelor populare, încălcarea unor tradiții ar aduce numai nenorociri și ghinion în casă.

În primul rând este interzisă munca în casă și în gospodărie, să speli rufe, să calci, să mături sau să faci curățenie generală.

Se spune că cei care îndrăznesc să lucreze în această zi sfântă vor fi „sortiți să aibă chinuri” în momentul morții.

Munca la câmp și treburile grele sunt interzise cu desăvârșire, nu se taie lemne și nu se coase și nici nu se croiește.

Sunt interzise de asemenea certurile și vorbele jignitoare, bârfele, judecățile și invidia. Certurile de pe 8 noiembrie vor rămâne în familie pentru tot anul!

Este păcat să faci foc în curte, să arzi gunoaie în această zi de sărbătoare.

Mai mult, nu este bine să dai bani cu împrumut, deoarece astfel alungi bogăția din propria casă.

Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Ritualul lumânărilor

Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil sunt considerați în tradiția creștină ca ghizi ai sufletelor către lumea de apoi.

Aprinderea lumânărilor este un obicei străvechi. Se aprind lumânări atât pentru vii (pentru sănătate, protecție și noroc), cât și pentru morți, mai ales în cazul celor care au avut o moarte chinuită sau au murit nespovediți.

Se spune că lumânarea aprinsă în 8 noiembrie va lumina calea sufletului în lumea de dincolo.

Istoria Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil își are rădăcinile în textele sacre ale Bibliei și în tradiția Bisericii primare, sărbătoarea lor (Soborul Sfinților Arhangheli) fiind instituită oficial în secolul al V-lea la Constantinopol, răspândindu-se rapid ca o celebrare a tuturor cetelor îngerești credincioase lui Dumnezeu.

Cei doi sunt recunoscuți drept căpetenii ale oștirilor cerești și mesageri divini fundamentali în istoria mântuirii.

Sărbătoarea de pe 8 noiembrie nu îi celebrează doar pe ei, ci poartă numele de „Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri”, fiind ziua de mulțumire adusă întregii lumi angelice pentru protecția oferită omenirii.