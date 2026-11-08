Prima pagină » Religie » Ce este strict interzis să faci pe 8 noiembrie, de Sfinții Mihail și Gavriil. Păcatul mare care atrage ghinionul în casă

Ce este strict interzis să faci pe 8 noiembrie, de Sfinții Mihail și Gavriil. Păcatul mare care atrage ghinionul în casă

Ce este strict interzis să faci pe 8 noiembrie, de Sfinții Mihail și Gavriil. Păcatul mare care atrage ghinionul în casă
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Pe data de 8 noiembrie, când sunt prăznuiți Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, nu trebuie să muncești, să faci treburi în casă sau să te cerți.

Cel mai mare păcat considerat aducător de ghinion este nerespectarea odihnei sfinte prin muncă la câmp, cusut, spălat sau curățenie.

Sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil este ultimul mare praznic înainte de începerea Postului Crăciunului și este marcată de numeroase tradiții și obiceiuri.

Ce este strict interzis să faci pe 8 noiembrie

Conform credințelor populare, încălcarea unor tradiții ar aduce numai nenorociri și ghinion în casă.

În primul rând este interzisă munca în casă și în gospodărie, să speli rufe, să calci, să mături sau să faci curățenie generală.

Se spune că cei care îndrăznesc să lucreze în această zi sfântă vor fi „sortiți să aibă chinuri” în momentul morții.

Munca la câmp și treburile grele sunt interzise cu desăvârșire, nu se taie lemne și nu se coase și nici nu se croiește.

Sunt interzise de asemenea certurile și vorbele jignitoare, bârfele, judecățile și invidia. Certurile de pe 8 noiembrie vor rămâne în familie pentru tot anul!

Este păcat să faci foc în curte, să arzi gunoaie în această zi de sărbătoare.

Mai mult, nu este bine să dai bani cu împrumut, deoarece astfel alungi bogăția din propria casă.

Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Ritualul lumânărilor

Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil sunt considerați în tradiția creștină ca ghizi ai sufletelor către lumea de apoi.

Aprinderea lumânărilor este un obicei străvechi. Se aprind lumânări atât pentru vii (pentru sănătate, protecție și noroc), cât și pentru morți, mai ales în cazul celor care au avut o moarte chinuită sau au murit nespovediți.

Se spune că lumânarea aprinsă în 8 noiembrie va lumina calea sufletului în lumea de dincolo.

Istoria Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil își are rădăcinile în textele sacre ale Bibliei și în tradiția Bisericii primare, sărbătoarea lor (Soborul Sfinților Arhangheli) fiind instituită oficial în secolul al V-lea la Constantinopol, răspândindu-se rapid ca o celebrare a tuturor cetelor îngerești credincioase lui Dumnezeu.

Cei doi sunt recunoscuți drept căpetenii ale oștirilor cerești și mesageri divini fundamentali în istoria mântuirii.

Sărbătoarea de pe 8 noiembrie nu îi celebrează doar pe ei, ci poartă numele de „Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri”, fiind ziua de mulțumire adusă întregii lumi angelice pentru protecția oferită omenirii.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
DEFICIT de 7 miliarde de euro în NATO înaintea iernii! Livrările de arme către Ucraina, în pericol
Digi24
Ce se știe despre presupusul autor al atacului din Cracovia: imagine tulburătoare a unui extremist. Prima zi de doliu național
Cancan.ro
WOW! Câți bani ar fi primit Gabriella, de la Antena 1, pentru că a făcut amor cu Prințul Marco? Ispitele ar avea primă de obiectiv
Prosport.ro
Julia de la Exotic l-a refuzat pe Adrian Mutu: „Eram fițoasă”. Cum arată acum
Adevarul
A renunțat la o carieră de succes în România și a luat-o de la zero în America. Povestea cofetarului care a cucerit New Yorkul
Mediafax
Lovitură pentru FACTURILE europenilor! CRIZĂ de energie eoliană și solară la orizont
Click
Saveta Bogdan, în pragul disperării! Factură uriașă la curent, deși stă în frig și nu aprinde lumina
Digi24
„Cea mai mare bogăție naturală pe care o avem”. Dan Dinu dezvăluie provocările și surprizele documentarului „Delta Sălbatică”
Cancan.ro
Ce s-a întâmplat cu relația dintre Claudia Ion și Eduard Vlădescu după conflictul din club? Am aflat tot adevărul
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști pe adolescentul din „Karate Kid”? Ralph Macchio împlinește 65 de ani
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Mașina Zilei: Skoda Scala 2021, compacta ideală pentru familii și oraș. Puncte forte și compromisuri la sub 8.000 de euro
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Înlocuirea lactatelor cu băuturi vegetale nefortificate poate duce la deficiențe de nutrienți
Mediafax Italia
Codul secret care TE POATE SALVA pe stradă!
Mediafax Spania
BREAKING! Șoferului premierului, ARESTAT!
FLASH NEWSLocalnicii din comuna Rășinari decid asupra unei exploatări miniere printr-un referendum
11:56
Localnicii din comuna Rășinari decid asupra unei exploatări miniere printr-un referendum
CONTROVERSĂEuropenii nu au ce căuta la masa negocierilor privind Ucraina, consideră purtătoarea de cuvânt a MAE din Rusia. Cum își justifică Zaharova afirmația și când ar urma să înceapă discuțiile de la Abu Dhabi
11:17
Europenii nu au ce căuta la masa negocierilor privind Ucraina, consideră purtătoarea de cuvânt a MAE din Rusia. Cum își justifică Zaharova afirmația și când ar urma să înceapă discuțiile de la Abu Dhabi
ULTIMA ORĂCâtă energie produce Reactorul 1 de la Cernavodă în sistemul național, după aproape două zile de când a fost redeschisă centrala nucleară. Când va fi repornit și Reactorul 2
11:09
Câtă energie produce Reactorul 1 de la Cernavodă în sistemul național, după aproape două zile de când a fost redeschisă centrala nucleară. Când va fi repornit și Reactorul 2
VIDEOUn turist căzut de pe o creastă din Retezat a fost căutat de salvamontiști cu drone. Bărbatul a fost găsit mort
11:00
Un turist căzut de pe o creastă din Retezat a fost căutat de salvamontiști cu drone. Bărbatul a fost găsit mort
VIDEOIon Cristoiu: Istericii Democrați din Congres ajută China să învingă America în Războiul pentru Inteligența Artificială
10:40
Ion Cristoiu: Istericii Democrați din Congres ajută China să învingă America în Războiul pentru Inteligența Artificială

Cele mai noi

Trimite acest link pe