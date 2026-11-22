Islamul ar putea depăși numeric Creștinismul și ar putea deveni cea mai mare religie mondială din anul 2035, susțin proiecțiile lansate miercuri de centrul de cercetare Pew.

Pew s-a folosit de rapoartele autorităților privind evoluția demografică a religiilor din ultimii 25 de ani. Rapoartele susțin că atât Islamul și Creștinismul sunt în creștere.

Motivul pentru care Islamul va depăși Creștinismul în viitor

Islamul are o creștere mai accelerată. Pew spune că musulmanii au tendința să aibă mai mulți copii decât orice alt grup religios.

„Este vorba de copii”, a spus demograful Conrad Hackett, explicând că celelalte mijloace precum convertirea sunt factori nesemnificativi raportat la rata natalității în creștere în rândul populațiilor de religie musulmană.

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Între 2020-2025, din rândul musulmanilor, o femeie are în medie 3,1 copii, iar o femeie creștină are 2,5 copii.

Rata natalității pentru femeile de alte religii a fost de 1,6 copii, cu mult sub 2,1 – nivelul necesar pentru ca o generație să fie înlocuită în totalitate de alta mai tânără.

Ultiemle estimări ale Pew susțin că în 2020, pe plan religios, populația globală era alcătuită din 2,27 miliarde de creștini și 2,02 miliarde de musulmani.

Din 2035, se prefigurează că vor fi 2,57 de miliarde de musulmani și 2,52 miliarde de creștini. Dacă trendul continuă, din 2070, vor fi 3,6 miliarde de musulmani și sub 3 miliarde de creștini în întreaga lume.

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Fox News a publicat aceste statistici pe fondul câștigării alegerilor de la mijlocul mandatului din Michigan de către candidatul Abdul El-Sayed.

Începând din ianuarie 2027, el va deveni primul senator musulman din istoria Congresului SUA. În 2025, Zohran Mamdani a devenit primul primar musulman al New York, cel mai mare oraș american. Din 2016, primarul Londrei este Sadiq Khan de religie musulmană.

În 40 de ani, creștinii nu vor mai fi o majoritate în SUA. În prezent, 62% dintre adulții din SUA sunt de religie creștină, dar Pew estimează că numărul lor va scade cu 50% din 2065. În Canada, numărul creștinilor ar putea să scadă la sub 50% din 2030.

Celelalte religii și ateismul în viitor

Pew susține că populațiile de religie hindusă, budistă și iudaică este în scădere la nivel global. Budiștii ar putea ajunge minoritari din cauza declinului populațiilor din China, Coreea de Sud și Japonia. Populația Africii, și în special la sud de Deșertul Sahara, unde majoritatea oamenilor sunt creștini sau musulmani, este în creștere.

Populația Europei va scădea cu 17% din 2070, ceea ce presupune scăderea numărului creștinilor cu o treime – de la 505 milioane la 324 milioane. Procentul musulmanilor din populația totală a Europei va crește de la 6% la 13%.

Studiul susține că numărul ateilor și agnosticilor va prolifera. Din 2070, este de așteptat ca numărul acestora să ajungă la 180 milioane, fără a include populația de atei din China, care este oricum în scădere.

Sursa Foto: Profimedia