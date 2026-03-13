Alertă în Tulcea. MApN a ridicat două F-16, pentru că bucăți de drone „este posibil să fi căzut pe teritoriul României”, în zona Chilia Veche

Sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în stare de alertă, iar două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană Borcea au decolat pentru cercetarea și monitorizarea spațiului aerian, transmite MApN.

La ora 10.05 a fost emis mesaj de avertizare a populației prin sistemul RO-ALERT, pentru zona vizată.

„Din datele existente până la această oră, este posibil ca resturi de dronă să fi căzut și pe teritoriul României, în zona Chilia Veche. Echipe specializate sunt pregătite să intervină în teren pentru a demara o operațiune de căutare”, anunță MApN.

Rusia a atacat porturile ucrainene de la Dunăre

În noaptea de joi spre vineri, forțele rusești au atacat cu drone infrastructuri portuare din regiunea Odesa de la granița cu România, potrivit guvernatorului Oleg Kiper.

Acesta a scris pe Telegram că un depozit de produse alimentare a fost avariat și a izbucnit un incendiu, care a fost stins rapid de echipele intervenție. Kiper nu a precizat care port din regiunea Odesa a fost vizat de atac.