Ministerul Apărării din Turcia a emis o declarație potrivit căreia sistemele de apărare aeriană ale NATO, staționate în estul Mediteranei, au interceptat o altă rachetă balistică lansată din Iran în spațiul aerian turc.
Într-o postare pe X, acesta a declarat că se consultă cu Iranul „pentru a clarifica toate aspectele incidentului”.
Racheta, ale cărei fragmente au aterizat în apropierea orașului Adana, a fost a treia lansată de Iran către Turcia de la începutul războiului SUA-Israel împotriva Iranului. Toate au fost interceptate de sistemele de apărare aeriană ale NATO.