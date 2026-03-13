12:36 UPDATE. Turcia confirmă că o altă rachetă iraniană a fost interceptată în spațiul său aerian Ministerul Apărării din Turcia a emis o declarație potrivit căreia sistemele de apărare aeriană ale NATO, staționate în estul Mediteranei, au interceptat o altă rachetă balistică lansată din Iran în spațiul aerian turc. Într-o postare pe X, acesta a declarat că se consultă cu Iranul „pentru a clarifica toate aspectele incidentului”. Racheta, ale cărei fragmente au aterizat în apropierea orașului Adana, a fost a treia lansată de Iran către Turcia de la începutul războiului SUA-Israel împotriva Iranului. Toate au fost interceptate de sistemele de apărare aeriană ale NATO.

Mass-media turcă a raportat, vineri dimineața, că Iranul a lansat o a treia rachetă balistică către baza aeriană Incirlik. Racheta ar fi fost interceptată de sistemele de apărare antiaeriană ale NATO, iar sirenele au sunat la bază, conform protocoalelor de securitate prevăzute.

Noul incident, care nu a fost încă confirmat oficial de către Ministerul Apărării turc, a avut loc în jurul orei 02:30 dimineața, ora României, provocând îngrijorare printre locuitorii din zonă, deoarece pe cer au apărut obiecte în flăcări, care au fost filmate de localnici și distribuite pe rețelele de socializare. Se estimează că este vorba de fragmente de rachetă balistică care au ars la reintrarea în atmosferă.

Nu s-a raportat nicio explozie la sol, iar resturile se estimează că s-au împrăștiat în mod controlat.

Anterior, două rachete balistice îndreptate spre Turcia au fost interceptate de sistemele de apărare aeriană ale NATO.

Ministerul Apărării Naționale al Turciei a declarat luni că o rachetă balistică lansată din Iran în spațiul aerian turc a fost neutralizată de sistemele de apărare aeriană și antirachetă ale NATO dislocate în estul Mediteranei.

Ministerul a adăugat că resturile rachetei au căzut pe un teren liber din provincia Gaziantep, din sud-estul țării, precizând că nu au existat victime sau răniți.

