Victor Angelescu analizează lupta la titlu: „Ultima șansă”. Rapid – Dinamo, primul „șoc” din play-off

Acționar minoritar și președinte la Rapid, Victor Angelescu crede că echipa pregătită de Costel Gâlcă a picat cu cel mai dificil adversar peste care putea da în prima etapă din play-off. Giuleștenii joacă sâmbătă, pe teren propriu, cu Dinamo.

În sezonul regulat, „feroviarii” au câștigat ambele partide, 2-0 în tur și 2-1 în retur.

Angelescu: „Dinamo e cel mai greu adversar”

Totuși, în pofida ascendentului moral, Victor Angelescu îi avertizează pe rapidiști că nu trebuie să-și trateze de sus adversarii de sâmbătă. Chiar dacă „alb-roșii” vin după 3 înfrângeri consecutive în campionat, rămân o trupă redutabilă, capabilă să pună probleme oricărei rivale din play-off.

„Dinamo e cel mai greu adversar cu care puteam să picăm în prima etapă din play-off. Pe lângă faptul că e un derby, dacă nu vom da 200%, nu avem nicio șansă. N-am niciun dubiu că Dinamo, după trei înfrângeri, nu va veni aici să lase totul pe teren.

Dacă noi ne gândim că i-am bătut în ultimele meciuri și că suntem pe locul 2, iar ei pe locul 5, vom avea probleme foarte mari. Jucătorii noștri trebuie să înțeleagă că trebuie să fim mai motivați decât ei dacă vrem să-i batem. Dinamo va avea cea mai mare motivație. Știm și noi cum e să vii după rezultate nefaste. Din punctul meu de vedere, Dinamo își joacă ultima șansă la titlu dacă nu câștigă. Va fi un meci teribil de greu.

A fost mult mai simplu meciul trecut, când Dinamo era în față și pe cai mari, iar noi veneam după o perioadă proastă”, a declarat Victor Angelescu.

Dinamo a învins ultima dată Rapidul, în Liga 1, acum 11 ani, în 2015, 2-0 pe teren propriu. De atunci, cele două formații s-au mai întâlnit de 11 ori în campionat, iar Rapidul a câștigat 6 partide, alte 5 meciuri terminându-se la egalitate.

