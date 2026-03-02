Prima pagină » Știri externe » Operațiunea „Epic Fury”: Armele de noua generație utilizate de Trump în bombardarea Iranului. Una dintre acestea se află în posesia României

Operațiunea „Epic Fury”: Armele de noua generație utilizate de Trump în bombardarea Iranului. Una dintre acestea se află în posesia României

02 mart. 2026, 16:59

Pe 28 februarie 2026, Donald Trump și Benjamin Netanyahu au lansat un  atac comun coordonat asupra Iranului, declanșând cel mai de amploare conflict de la Războiul din Irak (desfășurat în martie 2003). Prim-ministrul Israelului a coordonat Operațiunea „Leul care Răcnește” pentru a ucide 48 de ofițeri militari iranieni implicați în reprimarea protestelor din Iran și în războiul proxy declanșat de Hamas și Hezbollah din octombrie 2023, fiind ucis inclusiv liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei.

Președintele SUA, care a condus Operațiunea „Furie Epică”, a bombardat bazele militare și centralele nucleare cu cele mai noi arme. A fost al doilea atac al SUA pe teritoriul Iranului de la bombardarea centralelor nucleare din iunie 2025. Au fpst bombardate mai multe obiective din Teheran, Isfahan, Qom, Karaj și Kermanshah.

Americanii au folosit în premieră o rachetă balistică de rază scurtă în locul rachetelor ATACMS

SUA au utilizat în premieră două tipuri de arme. Una dintre ele se află chiar în posesia României. Este vorba despre noua rachetă balistică de rază scurtă cu precizie – „Precision Strike Missile” (PrSM), lansată de sistemul de rachete sol-sol M142 HIMARS (Hight Mobility Artillery Rocket System). România a fost printre primele țări europene care a achiziționat sistemul HIMARS: 54 de lansatoare și 54 de rachete ATACMS cu rază de atac de 300 de km.

Americanii au înlocuit racheta MGM-140 ATACMS (utilizată din anul 1991, în Războiul din Golf) cu racheta balistică PrSM.  A fost proiectată din 2016, de către companiile Lockheed Martin, Boeing și Raytheon. Fiecare rachetă costă 3,5 milioane de dolari. Spre deosebire de ATACMS care are o rază de 300 de km, PrSM poate lovi și pe o distanță de 500 km.

Americanii au bombardat Iranul cu o dronă inspirată după Shahed

Ce poate fi mai satisfăcător decât să lovești în inamic chiar cu propriile arme? În premieră, americanii au bombardat Iranul cu dronele kamikaze LUCAS (Low-cost Unmanned Combat Attack System – sistemul de atac fără pilot cu cost redus), un model de drone inspirate după dronele kamikaze iraniene Shahed-136, folosite de Rusia în atacarea Ucrainei. Dronele LUCAS.  Proiectarea lor a putut fi posibilă după ce americanii au colectat  câteva exemplare de drone Shahed din Siria, în jurul aniilor 2021-2023. Producția dronelor LUCAS a debutat din 2024.

Au fost vizate centrele de comandă și control ale Gărzii Revoluționare Islamice, capacitățile defensive iraniene, bazele cu lansatoarele de rachete și drone, precum și aerodromurile militare. Drona LUCAS, construită de compania SpektreWorks, poate fi lansată prin catapultare, decolare asistată de rachete și sisteme mobile rerestre, fiind o versiune derivată după modelul FLM 136, cu o autonomie de 800 de km. Costul unei drone LUCAS este de 35.000 de dolari.  Compania ar putea crește producția anuală la 10.000 de drone LUCAS din 2027.

Aeronavele utilizate în atacarea Iranului

SUA au amplasat în ultimele luni două portavioane în regiunea Orientului Mijlociu: USS Gerald R. Ford (lansat pe mare din 2017) și USS Abraham Lincoln (din 1989). De pe acestea au decolat aeronavele de luptă, război electronic și bruaj ca EA-18G Growler, F/A-18 și F-35C. Din aerodromurule și bazele aeriene la sol din țările aliate, au decolat o gamă extinsă de avioane de vânătoare (F-16, F-15E, F-22).

Forțele aeriene SUA au trimis și patru bombardiere invizibile B-2 Spirit pentru a bombarda Iranul pe parcursul nopții, acestea fiind realimentate în aer de avioanele-cisternă KC-46 pentru a zbura non-stop până la atingerea obiectivelor și întoarcerea pe pământ american, transmite publicația The Aviationist. Bombardierele au aruncat cu zeci de bombe GBU-31 (V)3/B JDAM de aproape o tonă fiecare asupra unor baze subterane de rachete balistice din Iran.

