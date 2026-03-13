„Vănătorul” de motociclete din Sectorul 6, prins în flagrant de polițiști. Bărbatul de 61 de ani a fost reținut

Polițiștii de la Secția 21 au prins în flagrant un bărbat de 61 de ani în noaptea de 11 spre 12 martie 2026. Acesta a fost surprins chiar în momentul în care punea la pământ mai multe motociclete și mopede la diferite adrese din Sectorul 6. După ce l-au imobilizat, agenții l-au condus la sediul secției de poliție pentru audieri.

Oamenii legii au intrat în alertă după mai multe sesizări primite în zilele de 8,10 și 11 martie. Proprietarii au reclamat faptul că vehiculele lor au caroseriile distruse după ce au fost doborâte intenționat la sol. Martorii spun că aceste incidente au loc aproape zilnic, în special în zona băncii ING de la Piața Gorjului.

Poliția a administrat deja primele probe și a decis reținerea bărbatului pentru o perioadă de 24 de ore. Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 pentru mai multe infracțiuni de distrugere.

Victimele care au găsit motocicletele avariate trebuie să meargă cât mai repede la Secția 21 Poliție. Cei care au depus deja plângeri îi îndeamnă pe toți cei afectați să facă același lucru. Un număr mare de reclamații și dovezi ajută poliția să consolideze dosarul penal împotriva bărbatului.

AUTORUL RECOMANDĂ: