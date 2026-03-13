Prima pagină » Actualitate » Unul dintre cei mai căutați infractori din lume a fost repatriat în România, după spargeri de milioane de euro. Câți ani de închisoare primește

Bianca Dogaru
13 mart. 2026, 12:44, Actualitate
Poliția Română a reușit repatrierea unui bărbat de 45 de ani din Sibiu, aflat pe lista celor mai căutați infractori din categoria MOST WANTED. Acesta a ajuns sub escortă în România pe 13 martie 2026, după ce autoritățile l-au localizat în Franța. Infractorul are de ispășit o pedeapsă de 9 ani și 7 luni de închisoare pentru furturi spectaculoase și construirea unui grup infracțional organizat.

„Poliția Română a adus în țară un bărbat, de 45 de ani, din Sibiu, urmărit internațional din categoria MOST WANTED, pentru constituirea unui grup infracțional organizat, furt calificat cu consecințe deosebit de grave și conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, se arată în comunicatul IGPR.

Sibianul a reușit să se ascundă de autorități timp de mai mulți ani și s-a stabilit în localitatea franceză Eragny. Acolo, acesta a trăit sub o identitate falsă pentru a nu fi descoperit de poliție. Anchetatorii români au dat de urma lui încă din octombrie 2023, iar în februarie 2024 forțele de ordine din Franța l-au arestat în urma unei percheziții la domiciliu.

Gruparea condusă de acesta a fost activă între anii 2013 și 2017 și a vizat în special locuințe ale unor oameni de afaceri, case de schimb valutar și sedii de firme. Printre cele mai răsunătoare lovituri se numără furtul a peste 1,2 milioane de euro din casa unui pictor austriac și jafuri la case de schimb valutar cu prejudicii de sute de mii de lei.

„În perioada 1 noiembrie 2013 – 11 decembrie 2013, bărbatul, împreună cu membrii grupului, ar fi pătruns prin efracție în 4 locuințe, de unde ar fi sustras bunuri și valori, cauzând un prejudiciu estimat la 43.500 de euro și 80.000 de lei”, au transmis polițiștii.

