Prima pagină » Știri politice » Războiul pe buget trece din Coaliție, în Parlament. PSD a cerut 3,4 miliarde pentru pachetul social, Finanțele dau doar 1,7. Manole cere bani în plus

Războiul pe buget trece din Coaliție, în Parlament. PSD a cerut 3,4 miliarde pentru pachetul social, Finanțele dau doar 1,7. Manole cere bani în plus

13 mart. 2026, 12:26, Știri politice
Războiul pe buget trece din Coaliție, în Parlament. PSD a cerut 3,4 miliarde pentru pachetul social, Finanțele dau doar 1,7. Manole cere bani în plus

Proiectul bugetului de stat pentru 2026 a fost transmis vineri Parlamentului, după mai multe săptămâni de negocieri tensionate în interiorul coaliției de guvernare. În centrul disputei se află pachetul social propus de PSD, redus semnificativ de Ministerul Finanțelor, care a alocat doar 1,7 miliarde de lei, față de 3,4 miliarde de lei cât ceruseră inițial social-democrații.

Liderii PSD au anunțat deja că vor încerca să modifice proiectul în Parlament prin amendamente, ca bugetul să includă integral măsurile de sprijin pentru categoriile vulnerabile.

Ministerul Muncii cere bani în plus

În paralel cu negocierile politice, Ministerul Muncii a transmis Ministerului Finanțelor o cerere oficială de suplimentare a bugetului, avertizând că alocările din proiectul de buget sunt sub nivelul necesar. Gândul a obținut acest document.

Potrivit documentului transmis către ministrul Finanțelor, alocările pentru 2026 sunt cu 7,51% mai mici decât execuția bugetară din 2025, ceea ce riscă să afecteze implementarea unor programe sociale importante.

Ministerul condus de Petre-Florin Manole arată că fondurile prevăzute în proiect nu acoperă integral costurile unor măsuri de sprijin pentru categoriile vulnerabile.

Printre programele pentru care instituția cere bani suplimentari se numără:

  • majorarea ajutorului pentru familiile cu copii cu venituri reduse, componentă a venitului minim de incluziune

  • creșterea prestațiilor sociale pentru copiii cu handicap

  • acordarea unui ajutor financiar pentru aproximativ 2,8 milioane de pensionari cu venituri de cel mult 3.000 de lei lunar, plătit în două tranșe

Numai acest program destinat pensionarilor este estimat la aproximativ 2,4 miliarde de lei în 2026, potrivit documentului Ministerului Muncii.

De asemenea, ministerul semnalează că bugetul nu include suficiente fonduri pentru compensarea facturilor la energie, program prevăzut în legislația actuală.

Disputa din coaliție

Pachetul social solicitat de PSD vizează mai multe măsuri de sprijin pentru pensionari, mame și alte persoane cu venituri reduse. Social-democrații au cerut un program în valoare de 3,4 miliarde de lei, din care o parte importantă ar urma să fie destinată ajutoarelor punctuale pentru pensionari.

Ministerul Finanțelor, condus de Alexandru Nazare, a transmis însă că spațiul fiscal este limitat și a propus o variantă mult mai restrânsă a programului, cu o alocare totală de aproximativ 1,7 miliarde de lei.

Diferența a devenit unul dintre principalele puncte de tensiune din coaliție. Surse politice spun că discuțiile dintre partidele aflate la guvernare au fost blocate mai multe zile din cauza acestor sume, PSD insistând că bugetul trebuie să includă măsuri sociale consistente.

Premierul Ilie Bolojan a venit cu un răspuns pentru social democrați care acuză Guvernul că este principalul vinovat pentru neadoptarea bugetului pe 2026 până acum.

„În condițiile în care un partid din coaliție nu este mulțumit de modul în care funcționează coaliția sau Guvernul are posibilitatea parlamentară să inițieze moțiuni de cenzură să facă ceea ce consideră de cuviință, să facă propuneri, dacă vor apărea astfel de situații, sigur că putem discuta pe tema asta. Indiferent de cine este premier și cine este în guvernare, trebuie să fim conștienți că stabilitatea politică, mai ales în astfel de vremuri, este un element important pentru că ea concură la nivelul dobânzilor pe care le plătește România, la nivelul împrumuturilor pe care le face, deci are și efecte economice, nu doar strategii politice”, a răspuns Ilie Bolojan.

Amendamente pregătite în Parlament

Nemulțumiți de varianta finală a bugetului, liderii PSD iau în calcul depunerea unor amendamente în Parlament pentru suplimentarea fondurilor destinate măsurilor sociale.

Vom rezolva în Parlament ceea ce a fost blocat la nivel guvernamental”, a transmis PSD după ce miniștrii partidului au avizat proiectul de buget cu obiecții.

În interiorul partidului există presiuni pentru creșterea bugetului alocat Ministerului Muncii și pentru includerea integrală a programelor promise în negocierile din coaliție. Potrivit liderilor PSD, forma actuală a bugetului nu reflectă acordurile discutate anterior între partenerii de guvernare.

Grindeanu a transmis că votul final pe buget va depinde de modul în care aceste amendamente vor fi acceptate în Parlament.

”Duminică, aşa cum am spus, vom hotărî acţiunile noastre pentru săptămâna viitoare, când, în mod normal, vom avea dezbaterile în Parlament şi vom avea votul final pe buget. Duminică vom hotărî dacă vom vota bugetul sau nu şi dacă vom depune amendamente noi, ca şi grup”, spune Grindeanu.

Contextul bugetului pe 2026

Proiectul bugetului de stat pentru anul viitor este construit pe un deficit estimat de 6,2% din PIB, într-un context în care guvernul încearcă să reducă presiunea pe finanțele publice, dar în același timp să mențină nivelul investițiilor.

„Am propus un buget echilibrat, care are câteva provocări. Una din cele mai importante a fost să reducem deficitul bugetar, și practic este primul pas important în care reintrăm în traiectoria asumată acum 3-4 ani de zile pentru reducerea deficitului, după derapajul din anii trecuți”, spunea Ilie Bolojan.

Cheltuielile totale ar urma să ajungă la aproximativ 864 miliarde de lei, cu peste 55 miliarde mai mult decât în anul precedent, în timp ce investițiile publice sunt estimate la peste 8% din PIB, unul dintre cele mai ridicate niveluri din ultimii ani.

În acest context, Ministerul Finanțelor a susținut că spațiul pentru programe sociale suplimentare este limitat, prioritatea fiind menținerea deficitului bugetar sub control și finanțarea proiectelor de investiții.

Miza politică

Pentru PSD, pachetul social are o miză politică majoră. Liderii partidului susțin că măsurile sunt necesare pentru a compensa presiunea economică asupra pensionarilor și familiilor cu venituri reduse.

Pe de altă parte, partenerii din coaliție insistă asupra unei politici fiscale prudente și argumentează că extinderea programelor sociale ar putea afecta obiectivele de reducere a deficitului.

Disputa urmează să se mute acum în Parlament, unde proiectul de buget va fi analizat și amendat în comisiile de specialitate înainte de votul final din plen.

Bugetul pe 2026 a fost adoptat, în cele din urmă, de Guvern. Bolojan a anunțat investiții, compensări pentru transportatori și creșterea salariului minim de la 1 iulie

Ilie Bolojan a răspuns amenințărilor PSD: „Să inițieze moțiune de cenzură”

Salariul minim crește de la 1 iulie. Guvernul a aprobat bugetul pentru 2026

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Ilie Bolojan promite reducerea birocrației pentru firme. Ce măsuri simplifică Guvernul pentru companii
13:41
Ilie Bolojan promite reducerea birocrației pentru firme. Ce măsuri simplifică Guvernul pentru companii
NEWS ALERT Guvernul Bolojan taie banii pentru biserici din bugetul pe 2026. Cum ar putea fi afectate proiectele și comunitățile religioase
13:28
Guvernul Bolojan taie banii pentru biserici din bugetul pe 2026. Cum ar putea fi afectate proiectele și comunitățile religioase
ACUZAȚII AUR îl acuză pe Nicușor Dan că a trădat interesele țării și că și-a dat acordul ca gazele din Marea Neagră să fie depozitate în Ucraina: „Cărei țări a jurat credință?”
13:13
AUR îl acuză pe Nicușor Dan că a trădat interesele țării și că și-a dat acordul ca gazele din Marea Neagră să fie depozitate în Ucraina: „Cărei țări a jurat credință?”
ULTIMA ORĂ Fuga de întrebările jurnaliștilor a devenit deja obicei în Guvern. După Oana Țoiu și premierul Bolojan a fugit în această seară, din conferința de presa dedicată bugetului. Ce întrebare l-a pus pe fugă
22:58
Fuga de întrebările jurnaliștilor a devenit deja obicei în Guvern. După Oana Țoiu și premierul Bolojan a fugit în această seară, din conferința de presa dedicată bugetului. Ce întrebare l-a pus pe fugă
ACTUALITATE Volodimir Zelenski, în vizită la Baza 86 Aeriană de la Borcea. Președintele Ucrainei s-a întâlnit și cu viitorii piloți F16 ai țării sale
22:57
Volodimir Zelenski, în vizită la Baza 86 Aeriană de la Borcea. Președintele Ucrainei s-a întâlnit și cu viitorii piloți F16 ai țării sale
FLASH NEWS Bugetul pe 2026 a fost adoptat, în cele din urmă, de Guvern. Bolojan a anunțat investiții, compensări pentru transportatori și creșterea salariului minim de la 1 iulie
22:17
Bugetul pe 2026 a fost adoptat, în cele din urmă, de Guvern. Bolojan a anunțat investiții, compensări pentru transportatori și creșterea salariului minim de la 1 iulie
Mediafax
Alertă în Tulcea: două avioane F-16 au decolat după detectarea unor ținte aeriene
Digi24
Lia Olguța Vasilescu îi răspunde mamei premierului Ilie Bolojan: „Să vi-l pârăsc pe mititel: i-a jefuit pe craioveni de peste 50 mil.”
Cancan.ro
ADIO, PENSII! Banii nu mai ajung - Bolojan a făcut anunțul apocaliptic
Prosport.ro
FOTO. Ce transformare pentru Simona Halep. Imaginile momentului: radiază de fericire
Adevarul
Câți bani va primi Primăria Generală din impozitul pe venit. Noua formulă de calcul inclusă în proiectul de buget pe 2026
Mediafax
Noul mesaj al lui Donald Trump despre Iran: „În calitate de al 47-lea președinte al SUA, îi ucid. Ce mare onoare este să fac asta”
Click
Cele patru zodii care vor avea parte de armonie și fericire în luna aprilie 2026. Însă, alți doi nativi vor avea necazuri
Digi24
Un avion american de realimentare KC-135 Stratotanker s-a prăbuşit în Irak
Cancan.ro
Trei zodii care dau lovitura în acest weekend. Apar schimbări importante
Ce se întâmplă doctore
„Am 67 de ani, dar arăt la fel ca la 20”: secretul controversat al unei bunici pe care nimeni nu o crede când își spune vârsta. Care e secretul ei?
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Toate amenzile de circulație se majorează de la 1 iulie! Pentru viteză, sancțiunea maximă depășește 4.300 de lei
Descopera.ro
Semnal fără precedent din Cosmos, detectat pe Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Mister aproape rezolvat: Cum aterizează pisicile mereu în picioare?
FLASH NEWS Explozii puternice la Teheran, în timpul unui marș tradițional. Mii de oamenii s-au adunat pe străzi și în piețe
14:12
Explozii puternice la Teheran, în timpul unui marș tradițional. Mii de oamenii s-au adunat pe străzi și în piețe
ULTIMA ORĂ Site-ul ANAF, sub asaltul hackerilor. Un grup de infractori cibernetici susțin că au spart baza online a Fiscului
13:50
Site-ul ANAF, sub asaltul hackerilor. Un grup de infractori cibernetici susțin că au spart baza online a Fiscului
ADVERTORIAL (P) Cum arată viața de cuplu într-un cartier care te ține în formă: „Fiecare are pasiunile lui, iar Greenfield ne susține independența. Tocmai acest echilibru ne ajută să ne regăsim apoi unul pe celălalt”
13:48
(P) Cum arată viața de cuplu într-un cartier care te ține în formă: „Fiecare are pasiunile lui, iar Greenfield ne susține independența. Tocmai acest echilibru ne ajută să ne regăsim apoi unul pe celălalt”
ULTIMA ORĂ Populația din zona Deltei Dunării a primit un al doilea mesaj RO-Alert, după detectarea unei noi drone în apropierea spațiului aerian românesc
13:48
Populația din zona Deltei Dunării a primit un al doilea mesaj RO-Alert, după detectarea unei noi drone în apropierea spațiului aerian românesc
SPORT Trofeu pentru fostul dinamovist Valentin Costache în Armenia! Acum o lună evolua în Superliga la UTA Arad
13:32
Trofeu pentru fostul dinamovist Valentin Costache în Armenia! Acum o lună evolua în Superliga la UTA Arad
FLASH NEWS O navă deținută de Turcia traversează Strâmtoarea Ormuz, după ce a primit permisiunea din partea Iranului
13:29
O navă deținută de Turcia traversează Strâmtoarea Ormuz, după ce a primit permisiunea din partea Iranului

Cele mai noi

Trimite acest link pe