Vineri dimineaţă, un mesaj Ro-Alert anunţa populaţia din zona Tulcea de apariţia a două drone, la 100 km de graniţa cu România, la intervale foarte scurte de timp una de alta. Imediat, Ministerul Apărării a transmis o informare prin care anunţa că au fost ridicate de la sol şi două avioane F-16, iar una dintre drone a fost distrusă de armele ucrainene. La scurt timp, au apărut şi imagini din zonă. În apropiere de locul în care a fost distrusă drona, se află şi Secţia Chilia Veche a Penitenciarului Tulcea. Directorul unităţii spune că nu este niciun pericol pentru angajaţii unităţii de detenţie.

Angajaţii unităţii de detenţie au postat pe pagina de Facebook a sindicatului SNPP Poliţia Penitenciară un film în care se vede cum drona, după un survol de câteva minute, este distrusă și cade în Dunăre, într-o jerbă de foc.

«’ai de capul meu!», se aude pe filmare vocea aceluia care a surprins întreg episodul, cu o uşurare în glas că a fost doar atât.

Video-ul a fost încărcat pe pagina de Facebook a unităţii, cu următorul comentariu:

„La 1 km de secția exterioară a Penitenciarului Tulcea. Noi nu avem opțiunea de a ne adăposti. Rămânem la posturi. Chiar dacă guvernul face o prioritate din tăierea pensiilor militare.”

„Ca să ajungă până la penitenciar trebuie să treacă peste comună”

Gândul l-a contactat pe directorul unităţii de detenţie, Ioan Feodorof, ca să ne spună dacă şi la ce pericol se expun angajaţii şi chiar deţinuţii din zonă, în astfel de situaţii.

Declaraţia şefului penitenciarului s-a vrut a fi una liniştitoare, însă nu acelaşi lucru ar reieşi şi din reacţia celui care a filmat episodul cu drona anihilitată.

„Nu are nicio problemă cu penitenciarul. Penitenciarul este în interior de la Dunăre, cred că 5 km pe unde este secția Chilia Veche am penitenciarul. Sunt 51 de deținuți acolo și se întinde pe o suprafață de cinci hectare. E o zonă imensă. Nu e nicio problemă până la penitenciar. Este la marginea satului, da, este la marginea opusă a satului de la Dunăre. Deci ca să ajungă până la penitenciar trebuie să treacă peste comună, nu peste…. Vă dați seama că sunt altele, e populație civilă, până să ajungă la mine. Mă refer ca instituție, nu ca persoană. În situația în care ar exista vreodată vreun real pericol, măsurile sunt luate deja. Nu vă faceți probleme!”, ne asigură directorul Penitenciarului Tulcea.

„Comuna, Dunărea, celelalte nu sunt ale mele, nu mă pot pronunţa”

„RO Alert mă avertizează și pe mine când se bombardează în zona respectivă”, mai spune şeful Penitenciarului Tulcea, pentru Gândul, atunci când îi cerem detalii despre gradul de pericol la care se expun angajaţii şi cei 51 de deţinuţi din unitate.

Acesta ne asigură că nu există niciun pericol pentru ei. Nu acelaşi lucru se poate spune şi despre soarta civililor din zonă. Detalii pe care directorul nu le mai ştie.

„Păi sunt (n.r situaţii similare). Deci eu nu pot să vă spun ce apare în media, dar eu având o secție acolo, sunt conectat la… și prin faptul că RO Alert mă avertizează și pe mine când se bombardează în zona respectivă, vizavi. Dar este o distanță suficient de mare în care unitatea, penitenciarul, Secția Chilia Veche să fie afectată. Nu are nicio problemă. Eu vorbesc instituţional. Comuna, Dunărea, celelalte nu sunt ale mele, nu mă pot pronunţa. Nu ştiu. E treaba lor, eu sunt la Tulcea”, mai spune Ioan Feodorof, pentru Gândul.

Ce spune primarul din Chilia Veche, Timur Ciauş: „Nu ştiu ce dronă era, dar vă spun că noi suntem foarte bine protejaţi”

Primarul Timur Ciauş este foarte încrezător prin prisma faptului că în zonă sunt dislocate foarte multe forţe militare, povesteşte acesta, pentru Gândul.

„Încă de la începutul războiului s-au mobilizat trupe care să asigure siguranţa cetăţenilor. În toate zonele. Eu cred că Chilia Veche este cea mai bine apărată localitate. Așa avem prezența militară nu mare, foarte mare. Toate unitățile militare ale armatei, toate unitățile că ele sunt mai multe. Nu există niciun pericol ca să cadă o dronă deasupra României”, ne asigură primarul Timur Ciauş.

În ciuda siguranţei afişate de edilul din Chilia Veche, aflăm din discuţia cu acesta că „în ultimele trei zile, s-au intensificat atacurile Federaţiei Ruse asupra Ucrainei, dar pe partea noastră”.

„Ultimele trei zile au fost puţin mai active. Până acum, n-au fost chiar atât de active. Au fost doar 2-3 evenimente mai importante. Adică să vină un «cârţ» (nr. regionalism cârd) de drone, 20-30 cu diferite destinaţii. Totdeauna sunt aşa. Aşa se pleacă. Eu n-am cunoştinţă să fi intrat în spaţiul nostru aerian. Noi suntem foarte bine protejaţi. Vorbesc în cunoştinţă de cauză”, mai povesteşte primarul, pentru Gândul.

Timur Ciauş se bazează, când spune asta, pe faptul că în localitate este dislocat, pe lângă trupe semnificative, şi un echipament militar modern şi eficient.

„Noi suntem foarte bine protejaţi. Avem toate structurile Armatei Române prezente. Avem informaţia că avem dislocat în zonă unul dintre cele mai bune aparate radar din NATO. Eu nu ştiu unde sunt unităţile militare?! Să se identifice ţintele până să se ajungă pe teritoriul nostru. Ce s-a întâmplat azi n-a mai fost niciodată aşa, ziua. Astăzi a fost cu o dronă care zbura ziua pe lumină”, mai spune primarul despre episodul petrecut dimineaţă.

Edilul din Chilia Veche recunoaşte că dronele au început să fie văzute în localitatea pe care o păstoreşte de ceva timp şi insistă că zona este foarte bine protejată.

„De auzit, se aud. iar alertele le primim de mult. Nu ştiu ce dronă era, dar vă spun că noi suntem foarte bine protejaţi. Nu bine, foarte bine!”.

Vineri dimineaţă, MApN a transmis un comunicat prin care anunţa doborârea unei drone ruseşti care a pătruns în spaţiul românesc, la 100 km distanţă de graniţa cu România.

„Conform procedurilor de poliție aeriană, două aeronave F-16 Fighting Falcon de la Baza Aeriană Feteşti au decolat la ora 09.04 pentru cercetarea si monitorizare a spațiului aerian. Câteva minute mai târziu, aeronavele au confirmat contactul radar cu ținta la 9 km de Chilia Veche, pe teritoriul ucrainean, iar la 09.13 drona a fost doborâtă de sistemele de apărare antiaeriană ale armatei ucrainene, la 100 de metri de localitate. Fiind foarte aproape de graniță, echipe specializate sunt pregătite pentru a demara o operațiune de căutare a unor eventuale resturi ale vehiculului aerian căzute pe teritoriul național La ora 10.12 s-a dispus încetarea alertei aeriene”, precizează MApN, în comunicat.

