Pericolul ascuns din spatele Wi-Fi-ului gratuit. Cum îți pot fura HACKERII datele în câteva secunde

Mihai Tănase
04 nov. 2025, 09:10, Securitate
Pericolul ascuns din spatele Wi-Fi-ului gratuit. Cum îți pot fura HACKERII datele în câteva secunde
Foto: Profimedia images

Ai fost vreodată în situația în care să ai nevoie urgentă de internet și să apelezi la rețelele gratuite de Wi-Fi, din parcuri, cafenele sau aeroporturi? Dacă da, atunci trebuie să știi că deși aceste soluții pot părea ideale, specialiștii avertizează că aceste rețele ascund de fapt riscuri majore de securitate cibernetică.

Rețelele Wi-Fi publice gratuite au devenit nelipsite din viața de zi cu zi, fiind prezente în aproape toate cafenelele, aeroporturile, hotelurile și spațiile comerciale. Totuși, în spatele confortului de a naviga fără costuri, se ascunde un „preț invizibil”, expunerea datelor personale care  pot fi interceptate cu ușurință de hackeri, fără ca utilizatorii să își dea seama.

Potrivit Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), aceste rețele pot fi ușor exploatate de atacatori, care pot intercepta traficul, fura parole sau chiar prelua controlul asupra sesiunilor de autentificare.

„Fără o conexiune securizată (VPN), traficul tău este ca o carte poștală trimisă deschis. Oricine o poate citi”, avertizează specialiștii DNSC.

Cum te pot ataca hackerii pe Wi-Fi-ul public

Hackerii profită de lipsa criptării și de configurațiile slabe ale routerelor din spațiile publice. Printre metodele folosite se numără interceptarea traficului de date, care permite accesul la parole și informații personale, sau crearea de rețele false (Wi-Fi spoofing), care imită conexiunile reale dintr-un loc public sau chiar și exploatarea conexiunilor nesecurizate pentru a colecta adrese de e-mail, nume de utilizator sau alte date sensibile.

„Mulți utilizatori cred în mod eronat că sunt în siguranță atâta timp cât nu introduc informații bancare. În realitate, traficul de date poate fi accesat chiar și fără transmiterea acestor informații sensibile”, explică DNSC.

Pentru a evita expunerea la riscuri, DNSC și InfoCons recomandă câteva măsuri simple, dar esențiale.

Evită pe cât posibil conectarea la rețele necunoscute sau fără parolă. Indicat ar fi chiar să dezactivezi opțiunea de conectare automată la Wi-Fi. Accesează doar site-uri securizate (HTTPS) și nu uita de autentificarea în doi pași mai ales pentru conturile online sau cele bancare.

Cea mai sigură cale este să folosești un VPN (Virtual Private Network), care creează o conexiune criptată între dispozitivul utilizatorului și serverul VPN, blocând accesul terților la informațiile transmise. Chiar și atunci când te conectezi la o rețea nesecurizată dintr-un aeroport sau restaurant, traficul tău rămâne protejat.

„Conectează-te în siguranță. În lumea digitală, protejarea datelor începe cu un simplu gest: atenția la rețeaua pe care o folosești”, transmit experții DNSC.

