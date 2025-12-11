România bifează sfârșitul de an cu două donații importante venite din partea gigantului american Lockheed Martin. Vorbim despre un sistem de dronă pentru Serviciul de Protecție și Pază, evaluat la 920.000 euro, și despre o donație uriașă pentru Ministerul Apărării Naționale, în valoare de 10,1 milioane de dolari, care include platforma logistică integrată ILIAS și opt simulatoare de antrenament pentru piloții F-16. Premierul Ilie Bolojan a adoptat în ședința de guvern de joi cele două HG-uri.

Nu sunt cadouri, ci fac parte din obligațiile de compensare pe care Lockheed Martin le are în urma contractelor mari din domeniul apărării semnate cu România. Practic, dacă statul cumpără tehnică militară scumpă, furnizorul trebuie să întoarcă o parte din valoare prin investiții, transfer de tehnologie sau donații.

Drona VXE30 merge la Serviciul de Protecție și Pază(SPP)

Serviciul de Protecție și Pază, adică cei care asigură securitatea președintelui și a demnitarilor, adaugă în dotare o dronă de ultimă generație: Lockheed Martin Stalker VXE30, evaluată în actele oficiale la 920.363 euro, fără TVA. Prețul nu e mic, dar nici performanțele dronei nu sunt.

Stalker VXE30 nu seamănă cu dronele comerciale pe care le vezi prin filme. Se ridică în aer vertical, exact ca un elicopter, deci nu are nevoie de pistă. O echipă poate opera drona dintr-o parcare, de pe un câmp sau dintr-o zonă montană – practic, de oriunde.

Ce știe să facă drona

Are autonomie de până la 8 ore în aer

Zboară în liniște, la altitudine mare, greu de observat

Are camere care văd ziua, noaptea și pe vreme urâtă, inclusiv viziune termală

Trimite în timp real imagini și poziții către echipele de la sol

Practic, SPP capătă un fel de „big brother”, capabil să acopere zone întinse, să detecteze mișcări suspecte și să ofere informații înainte ca o amenințare să se apropie. E un avantaj mai mare decât pare, mai ales în zone aglomerate.

Pentru SPP, drona devine o resursă tactică. Nu o să mai depindă doar de oameni la sol sau de obișnuitele camere fixe, ci au o platformă mobilă și rapidă, gata să observe tot ce se întâmplă în perimetrul unei misiuni.

Donația pentru MApN: 10,1 milioane de dolari în tehnologie critică pentru F-16

Mult mai complexă este donația pentru Ministerul Apărării Naționale, care ajunge la 10,1 milioane de dolari.

Donația se împarte în două mari componente:

Platforma ILIAS – 6,2 milioane de dolari

ILIAS este un sistem integrat de management logistic, operațional și al instruirii, construit special pentru mediul militar. Pe scurt, ILIAS devine „creierul digital” al flotei românești de F-16. E ceva ce armata română chiar a tot avut nevoie: ordine în evidențe și hârtii.

Până acum, multe lucruri (de la piese de tanc până la consumabile) erau gestionate în sisteme vechi sau pe hârtie. ILIAS pune totul într-un singur loc, astfel încât:

MApN știe în timp real câte echipamente are , unde sunt și în ce stare se află

Poate vedea cât combustibil consumă un vehicul militar și când trebuie reparat

Ajută la planificarea misiunilor: vezi ce poți trimite, unde și cât durează

Reduce pierderile, risipele și părțile „care se rătăcesc”

Într-adevăr, ILIAS nu e o armă. Este o platformă care face armata mai organizată și mai eficientă, lucru de care România are nevoie.

Simulatoarele de instruire pentru piloții F-16 (PTA) – 3,9 milioane de dolari

Cele opt stații PTA sunt simulatoare de mici dimensiuni, dar foarte realiste.

Așa arată un sistem PTA:

replică fidelă a cockpit-ului F-16

permisiune pentru antrenamente de zi, noapte, formație sau exerciții tactice

costuri mici comparativ cu zborurile reale

utilizare imediată, fără infrastructură complexă

ideal pentru creșterea rapidă a numărului de ore de pregătire

Ele devin „școala primară” a piloților de F-16. Pregătesc oamenii înainte să ajungă la simulatoarele mari și, ulterior, la zborurile reale. Cum România accelerează formarea escadrilelor F-16, aceste simulatoare sunt aur curat.

Cum vor ajuta România aceste donații

Donațiile puse cap la cap arată o Românie care începe să se digitalizeze și să reducă decalajele tehnologice din aviația militară. Pentru SPP, drona VXE30 înseamnă mai mult control, mai multă siguranță și reacție rapidă în teren.

Pentru MApN, platforma ILIAS și simulatoarele F-16 aduc transparență totală asupra flotei, piloți mai bine pregătiți, și o compatibilitate mai mare cu NATO. Totodată, ele „pregătesc terenul” pentru avioanele de luptă F-35.

Este un pas spre o armată mai modernă, mai eficientă și mai bine conectată cu alianța.

