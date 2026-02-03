Alimentele care pot crea dependență exact ca țigările. Nu te poți opri, deși știi că îți fac rău

Alimentele ultraprocesate nu doar că sunt nesănătoase, ci sunt și concepute pentru a crea dependență, explică cercetătorii, efectele lor ar putea fi comparate chiar cu cele ale țigărilor.

Un raport recent publicat de oamenii de știință de la Hardvard atrage atenția că produsele din categoria junk food, de la chipsuri și biscuiți, până la sucurile carbogazoase, sunt făcute special pentru a stimula consumul excesiv. Ele conțin combinații precise de ingrediente, aromă și textură, relatează BZI.

„Multe dintre aceste produse au mai multe în comun cu țigările decât cu fructele sau legumele,” spune prof. Ashley Gearhardt, psiholog clinician specializat în dependență. „Pacienții mei spun adesea: «Știu că mă omoară, vreau să renunț, dar nu pot», doar că, de data aceasta, dependența este de sucuri, gogoși și snacksuri, nu de tutun.”

Produsele de timp junk food care sunt la fel de periculoase precum țigările

Cercetătorii subliniază faptul că tehnicile folosite pentru a face aceste produse atractive pentru consum, seamănă foarte mult cu metodele folosite pentru tutun. Optimizarea dozei și viteza cu care activează centrele de recompensă din creier.

Etichetele de genul „fără zahăr” sau „light” sunt, de cele mai multe ori, doar un mod pentru a cosmetiza percepția asupra sănătății, amintind de filtrele „sigure” promovate de industria tutunului în anii 1950.

Autorii studiului au cerut reglementări stricte pentru alimentele acestea, asemănător pentru cele implementate în cazul tutunului: restricții de marketing, avertismente clare, limitarea accesului și responsabilizarea industriei, mai degrabă decât a individului.

Motivul este unul banal: spre deosebire de tutun, mâncarea este esențială pentru a supraviețui, iar evitarea completă a alimentelor ultraprocesate este una dificilă, însă nu imposibilă.

Recomandările autorului: