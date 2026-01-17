Ce alimente trebuie să eviți dacă vrei să trăiești 100 de ani. Sfaturile specialiștilor

Dan Buettner este un expert în studiul longevității, recunoscut la nivel mondial, a colaborat adesea cu National Geographic și a scris numeroase bestselleruri. El susține că secretul unei vieți lungi și sănătoase are legătură cu alegerile pe care le facem zilnic, în special când vine vorba despre alimentație.

De ani de zile, el analizează comunitățile care au cea mai mare speranță de viață din lume, cunoscute sub denumirea de Zone Albastre și afirmă că anumite alimente nu ar trebui să existe deloc în casă, asta dacă vrem să trăim chiar și până la 100 de ani, relatează Blic Zena, citat de Libertatea.

Primul loc este ocupat de carnea procesată

Buettner a identificat patru categorii de alimente pe care le consideră nocive și care ar trebui complet eliminate.

Pe primul loc este carnea procesată. Baconul, cârnații și mezelurile sunt asociate cu un risc ridicat de cancer și boli cardiovasculare.

În următoarea categorie se află băuturile îndulcite, în special cele carbogazoase. Ele reprezintă principala sursă se zahăr rafinat în dieta modernă, provoacă fluctuații bruște ale glicemiei și nu prezintă beneficii nutriționale.

A treia grupă este a gustărilor sărate procesate industrial, ele încurajează mâncatul excesiv și contribuie la acumularea rapidă a kilogramelor în plus.

În final, expertul avertizează și asupra dulciurilor păstrate în dulapurile din bucătărie. „Sunt produse pe care nu ar trebui să le aduceți niciodată acasă”, spune el.

Ce meniu zilnic are nutriționistul

Dan Buettner nu a mai consumat carne de aproximativ zece ani, iar alimentația sa este preponderent vegetală, inspirată din Zonele Albastre. El spune că acest stil de viață i-a adus mai multă energie, o greutate stabilă și o stare generală de sănătate mai bună.

Recomandările autorului: