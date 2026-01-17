Prima pagină » Social » Ce alimente trebuie să eviți dacă vrei să trăiești 100 de ani. Sfaturile specialiștilor

Ce alimente trebuie să eviți dacă vrei să trăiești 100 de ani. Sfaturile specialiștilor

17 ian. 2026, 22:41, Social
Ce alimente trebuie să eviți dacă vrei să trăiești 100 de ani. Sfaturile specialiștilor

Dan Buettner este un expert în studiul longevității, recunoscut la nivel mondial, a colaborat adesea cu National Geographic și a scris numeroase bestselleruri. El susține că secretul unei vieți lungi și sănătoase are legătură cu alegerile pe care le facem zilnic, în special când vine vorba despre alimentație.

De ani de zile, el analizează comunitățile care au cea mai mare speranță de viață din lume, cunoscute sub denumirea de Zone Albastre și afirmă că anumite alimente nu ar trebui să existe deloc în casă, asta dacă vrem să trăim chiar și până la 100 de ani, relatează Blic Zena, citat de Libertatea.

Primul loc este ocupat de carnea procesată

Buettner a identificat patru categorii de alimente pe care le consideră nocive și care ar trebui complet eliminate.

Pe primul loc este carnea procesată. Baconul, cârnații și mezelurile sunt asociate cu un risc ridicat de cancer și boli cardiovasculare.

În următoarea categorie se află băuturile îndulcite, în special cele carbogazoase. Ele reprezintă principala sursă se zahăr rafinat în dieta modernă, provoacă fluctuații bruște ale glicemiei și nu prezintă beneficii nutriționale.

A treia grupă este a gustărilor sărate procesate industrial, ele încurajează mâncatul excesiv și contribuie la acumularea rapidă a kilogramelor în plus.

În final, expertul avertizează și asupra dulciurilor păstrate în dulapurile din bucătărie. „Sunt produse pe care nu ar trebui să le aduceți niciodată acasă”, spune el.

Ce meniu zilnic are nutriționistul

Dan Buettner nu a mai consumat carne de aproximativ zece ani, iar alimentația sa este preponderent vegetală, inspirată din Zonele Albastre. El spune că acest stil de viață i-a adus mai multă energie, o greutate stabilă și o stare generală de sănătate mai bună.

 

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
Trump pedepsește țările care iau partea Groenlandei. Anunțul făcut de președintele american
Cancan.ro
Cătălin Măruță i-a lucrat pe la spate pe greii de la Pro TV?! Colaborarea “din umbră” care l-a scos definitiv de pe post
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Noua formulă de calcul a vechimii în muncă: actualele reguli, explicate pas cu pas
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
Digi24
VIDEO Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul americanilor de la Grey Bull
Cancan.ro
Când vine primăvara, de fapt? 2026, an bizar conform meteorologilor Easeweather
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cea mai AGRESIVĂ Dacia a fost tunată de .... NEMȚI! SUV-ul românesc e imposibil de ignorat
Descopera.ro
Cum au ajuns aricii să fie asociați cu vrăjitoria?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
Astronomii au observat o erupție galactică echivalentă cu 10 cvintilioane de bombe cu hidrogen care explodează pe secundă
NEWS ALERT 🚨 Macron îl amenință pe Trump cu un „răspuns coordonat”.Ce spun liderii europeni despre tarifele impuse de liderul SUA în scandalul anexării Groenlandei
21:32
🚨 Macron îl amenință pe Trump cu un „răspuns coordonat”.Ce spun liderii europeni despre tarifele impuse de liderul SUA în scandalul anexării Groenlandei
CONTROVERSĂ George Simion transmite un mesaj direct primarilor: „Când se rupe coaliția, atunci cade și Guvernul gropar”
20:59
George Simion transmite un mesaj direct primarilor: „Când se rupe coaliția, atunci cade și Guvernul gropar”
FLASH NEWS Un avion guvernamental cu 10 oameni la bord a dispărut de pe radare. Autoritățile din Indonezia sunt în căutarea aeronavei
20:24
Un avion guvernamental cu 10 oameni la bord a dispărut de pe radare. Autoritățile din Indonezia sunt în căutarea aeronavei
SPECTACULOS Secretele bazarului istoric unde au început protestele din Iran
20:13
Secretele bazarului istoric unde au început protestele din Iran
SPECTACULOS Imagini spectaculoase de la unul dintre cele mai mari festivaluri ale Indiei. Peste 10.000 de femei s-au prins în “dansul fluturilor”
20:09
Imagini spectaculoase de la unul dintre cele mai mari festivaluri ale Indiei. Peste 10.000 de femei s-au prins în “dansul fluturilor”
INEDIT Cântăreața creată cu ajutorul AI de care toți românii s-au îndrăgostit. Lolita face furori cu vocea ei
19:56
Cântăreața creată cu ajutorul AI de care toți românii s-au îndrăgostit. Lolita face furori cu vocea ei

Cele mai noi

Trimite acest link pe