Premierul spaniol îl numește pe Elon Musk “migrant” și îl acuză de dezinformări masive despre migrația din Europa

Elon Musk, preocupat în acest moment de fuziunea dintre SpaceX și xAI, este vizat de criticile premierului spaniol și de perchezițiile la sediul rețelei de socializare din Paris.

Miliardarul american, inspirat după retorica trumpistă, a atacat frecvent Uniunea Europeană pentru acceptarea migranților din Africa și Asia. Anterior, președintele american a spus că „nu mai recunoaște Europa” și că „civilizația europeană se îndreaptă spre sinucidere”.

Pedro Sanchez, premierul Spaniei, l-a numit pe Elon Musk „migrant” și i-a reamintit miliardarului american de originea sa sud-africană.

Elon Musk, acuzat de dezinformare de premierul spaniol

Șeful cabinetului spaniol i-a spus lui Musk că răspândește dezinformări despre guvernarea Spaniei.

„Proprietarul plarformei X, el însuși un migrant, și-a folosit contul personal pentru a amplifica dezinformarea despre decizia suverană a guvernului meu, regularizarea a 500.000 de migranți care vor să trăiască, să muncească și să contribuie la succesul țării mele”, a spus Sanchez.

Pedro Sanchez: Social Media este un stat eșuat

Politicianul socialist Sanchez, aflat la șefia guvernului spaniol din 2018, a aprobat pe 27 ianuarie inițierea procedurii de adoptare a unui decret regal pentru regularizarea extraordinară a migranților.

„Spania este, mai presus de toate, o țară primitoare, iar aceasta este calea pe care o alegem: demnitate, comunitate și dreptate. Marte poate aștepta. Omenirea nu poate.”, a mai spus Sanchez.

„Social Media a devenit un stat eșuat. Dacă vrem să ne protejăm copiii, există o singură soluție: să preluăm controlul”, este propunerea premierului spaniol de a interzice accesul minorilor la rețelele de socializare.

