Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu premierul Benjamin Netanyahu la Israel. Președintele Camerei Deputaților se află zilele acestea într-o vizită oficială, însoțit de o delegație parlamentară din care face parte și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

„Am convenit să accelerăm legăturile economice. Mai multe companii românești în Israel, noi investiții israeliene în România și expertiză de top în domeniul inteligenței artificiale și tehnologiei pentru a consolida sectoarele cheie,” a transmis Grindeanu pe X.

Liderul PSD se va întâlni și cu președintele Israrelului, Itzhak Herzog.

”Statul Israel este unul dintre cei mai importanţi actori din politica internaţională actuală şi este un partener esenţial pentru România în dezvoltarea unor proiecte majore în domeniul economic, în sectorul de apărare şi în zona de cercetare-dezvoltare. Vrem să folosim expertiza de nivel înalt a companiilor israeliene mai ales pentru a accelera folosirea inteligenţei artificiale în toate ramurile economiei româneşti‟, a declarat preşedintele Camerei Deputaţilor zilele trecute.

Programul vizitei oficiale în Statul Israel a președintelui PSD Sorin Grindeanu:

Miercuri, 4 februarie 2026:

09:30 – Întrevedere cu Preafericitul Theophilos III, Patriarhul Ortodox al Ierusalimului

12:00 – Întrevedere cu Ioan Meiu, superiorul Așezămintelor Românești

19:00 – Dineu oficial oferit de Președintele Knesset-ului – Knesset

Joi, 5 februarie 2026:

10:00 – Întrevedere cu domnul Isaac Herzog, președintele Statului Israel

11:00 – Vizită la Memorialul Holocaustului Yad Vashem

