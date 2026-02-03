Un bărbat în vârstă de 50 de ani din Polonia, care a contribuit la organizarea unei tentative de asasinat asupra lui Volodimir Zelenski în 2024, a fost găsit vinovat de spionaj în favoarea serviciilor secrete rusești, scrie RBC-Ucraina, care citează o declarație a serviciilor speciale poloneze, Jacek Dobrzyński.

Potrivit anchetei, polonezul Paweł K. și-a arătat intenția de a lucra pentru serviciile secrete rusești și de a îndeplini sarcinile acestora. În special, acestuia trebuia să transfere date Rusiei despre securitatea aeroportului Rzeszów-Jasionka pentru a planifica o tentativă de asasinat a lui Volodimir Zelenski.

Ce planuri avea polonezul cu afinități ruse

Mai mult, polonezul și-a arătat disponibilitatea de a se alătura grupării de mercenari Wagner și a unității militare a Direcției Principale de Informații a Rusiei – GRU. Autoritățile poloneze l-au găsit vinovat pe acesta de spionaj în favoarea altui stat și urmează să execute o pedeapsă de 3 ani și 6 luni de închisoare. Bărbatul credea cu tărie în ideea Uniunii Sovietice, motiv pentru care Moscova l-a recrutat în scopuri proprii.

Scopul polonezului era eliminarea fizică a președintelui Zelenski pe aeroportul Rzeszów. Pentru a îndeplini această sarcină, polonezul a luat în considerare mai multe opțiuni, printre care utilizarea unei drone sau a unor lunetiști. În cele din urmă, tentativa de asasinat a fost dejucată de ofițerii SBU ucraineni împreună cu autoritățile poloneze.

Recomandările autorului: