Prima pagină » Actualitate » Percheziții la Inspectoratul Școlar Gorj. Un angajat este cercetat pentru corupere sexuală de minori

Percheziții la Inspectoratul Școlar Gorj. Un angajat este cercetat pentru corupere sexuală de minori

Bianca Dogaru
03 feb. 2026, 18:17, Actualitate
Percheziții la Inspectoratul Școlar Gorj. Un angajat este cercetat pentru corupere sexuală de minori

Polițiștii și procurorii au făcut, luni noapte, percheziții la sediul Inspectoratului Școlar Gorj. Ancheta îl vizează pe un angajat al instituției, în vârstă de 61 de ani, care este cercetat pentru corupere sexuală de minori. 

Potrivit autorităților, bărbatul ar fi abordat pe rețelele sociale un minor de 14 ani și i-ar fi trimis mesaje și fotografii cu conținut indecent. Există indicii că acesta ar fi purtat discuțiile chiar din biroul său, aflat în sediul Inspectoratului Școlar.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat calculatorul și alte echipamente din biroul angajatului. Bărbatul este cercetat în stare de libertate. Inspectoratul Școlar Gorj a deschis o anchetă administrativă și a anunțat că dezaprobă ferm astfel de fapte. Reprezentanții instituției au precizat că angajatul și-a depus cerere de concediu pentru 30 de zile.

În acest caz, a fost deschis un dosar penal pentru corupere sexuală de minori. Cercetările continuă.

„La data de 02 februarie 2026 polițiști din cadrul poliției municipiului Târgu Jiu au fost sesizați prin apel 112, de un bărbat de 35 de ani, din București, despre faptul că la o cafenea din oraș se află o persoană bănuită de săvârșirea de infracțiuni sexuale asupra minorilor. Polițiștii au identificat la fața locului un bărbat de 61 de ani, din Târgu-Jiu, iar din conținutul sesizării a reieșit faptul că acesta ar fi abordat și ar fi transmis pe rețelele de socializare fotografii cu conținut explicit sexual către un minor de 14 ani, din județul Vrancea. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiuni de corupere sexuală a minorului”, potrivit unui anunț al IPJ Gorj.  

Recomandarea video

Citește și

ADMINISTRAȚIE Miruță anunță marea robotizare: 32 de instituții vor lucra mai repede între ele
19:24
Miruță anunță marea robotizare: 32 de instituții vor lucra mai repede între ele
FLASH NEWS Grindeanu, după întâlnirea cu Netanyahu: „Am convenit să grăbim parteneriatul economic”
18:32
Grindeanu, după întâlnirea cu Netanyahu: „Am convenit să grăbim parteneriatul economic”
VIDEO Echipa României, în ritmul cursei de la Monte-Carlo Istoric 2026. Imagini de la primele probe
18:25
Echipa României, în ritmul cursei de la Monte-Carlo Istoric 2026. Imagini de la primele probe
PROTEST Simion: Raportul Comisiei Juridice din Congresul Statelor Unite vorbește despre lipsa de democrație din România. Dacă sunteți nemulțumiți: vorbiți pe 12, ora 12
18:24
Simion: Raportul Comisiei Juridice din Congresul Statelor Unite vorbește despre lipsa de democrație din România. Dacă sunteți nemulțumiți: vorbiți pe 12, ora 12
ULTIMA ORĂ Ministerul Justiției confirmă extrădarea fraților Mocanu în România. Decizia nu este una definitivă, Curtea de Apel din Napoli poate formula un recurs
18:06
Ministerul Justiției confirmă extrădarea fraților Mocanu în România. Decizia nu este una definitivă, Curtea de Apel din Napoli poate formula un recurs
ULTIMA ORĂ DNA îi dă târcoale controversatului om de afaceri Gruia Stoica. Procurorii l-au ridicat pe directorul general al companiei. La mijloc, o mită de 500.000 de euro
17:35
DNA îi dă târcoale controversatului om de afaceri Gruia Stoica. Procurorii l-au ridicat pe directorul general al companiei. La mijloc, o mită de 500.000 de euro
Mediafax
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu / Ministrul Muncii: Trebuie să o mărim
Digi24
Ultimele informații din dosarul Epstein zguduie lumea politică și familia regală britanică
Cancan.ro
Mesajul transmis de Mircea Lucescu de pe patul de spital. Selecționerul României rupe tăcerea!
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Ritualuri de magie cu „apă de la morți” în biroul președintelui Zelenski. Andrii Ermak ar fi adus vrăjitori din străinătate
Mediafax
Decizia UE: Ce se va întâmpla cu mașinile pe benzină și diesel după 2035
Click
Ce urmează după frigul siberian: meteorologii anunță evoluția vremii până pe 2 martie
Digi24
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii ar fi distrus temutul „topitor de soare” chiar pe teritoriul Rusiei
Cancan.ro
Cine este soția medicului Alin Neacșu, găsit mort în spitalul privat din Pitești. Cei doi aveau împreună un băiețel
Ce se întâmplă doctore
Cine este Codruța Sanfira, concurenta de la „Desafio: Aventura”! Solista s-a accidentat grav în timpul competiției
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Un Mercedes-Benz CLA la preț de chilipir. Ce cumperi, de fapt, cu 6.655 de euro
Descopera.ro
Cum au schimbat lumea două scânduri de lemn?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
O cercetare controversată contestă vechimea Marii Piramide din Giza
INEDIT A fost desemnată capitala europeană a trufelor. A primit titlul de Oraș Gastronomic UNESCO 
19:21
A fost desemnată capitala europeană a trufelor. A primit titlul de Oraș Gastronomic UNESCO 
ȘOCANT Stupoare în Franța după ce un elev de clasa a IX-a și-a înjunghiat profesoara în timpul orelor. Tânărul este acuzat de tentativă de omor
19:07
Stupoare în Franța după ce un elev de clasa a IX-a și-a înjunghiat profesoara în timpul orelor. Tânărul este acuzat de tentativă de omor
SCANDAL Premierul spaniol îl numește pe Elon Musk “migrant” și îl acuză de dezinformări masive despre migrația din Europa
18:54
Premierul spaniol îl numește pe Elon Musk “migrant” și îl acuză de dezinformări masive despre migrația din Europa
CONTROVERSĂ Tentativă de asasinat la adresa lui Zelenski. Un polonez recunoscut drept spion al rușilor a încercat să îl omoare pe președintele ucrainean
18:43
Tentativă de asasinat la adresa lui Zelenski. Un polonez recunoscut drept spion al rușilor a încercat să îl omoare pe președintele ucrainean
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 4 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Florin Cîțu
18:41
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 4 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Florin Cîțu
Bolojan, guvernul multinaționalelor. Un economist celebru și un antreprenor român fac lumină în scandalul mutării profiturilor peste granițe. Ce ne ascunde guvernul
18:25
Bolojan, guvernul multinaționalelor. Un economist celebru și un antreprenor român fac lumină în scandalul mutării profiturilor peste granițe. Ce ne ascunde guvernul

Cele mai noi

Trimite acest link pe