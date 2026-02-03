Percheziții la Inspectoratul Școlar Gorj. Un angajat este cercetat pentru corupere sexuală de minori

Polițiștii și procurorii au făcut, luni noapte, percheziții la sediul Inspectoratului Școlar Gorj. Ancheta îl vizează pe un angajat al instituției, în vârstă de 61 de ani, care este cercetat pentru corupere sexuală de minori.

Potrivit autorităților, bărbatul ar fi abordat pe rețelele sociale un minor de 14 ani și i-ar fi trimis mesaje și fotografii cu conținut indecent. Există indicii că acesta ar fi purtat discuțiile chiar din biroul său, aflat în sediul Inspectoratului Școlar.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat calculatorul și alte echipamente din biroul angajatului. Bărbatul este cercetat în stare de libertate. Inspectoratul Școlar Gorj a deschis o anchetă administrativă și a anunțat că dezaprobă ferm astfel de fapte. Reprezentanții instituției au precizat că angajatul și-a depus cerere de concediu pentru 30 de zile.

În acest caz, a fost deschis un dosar penal pentru corupere sexuală de minori. Cercetările continuă.