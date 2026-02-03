Prima pagină » Actualitate » Echipa României, în ritmul cursei de la Monte-Carlo Istoric 2026. Imagini de la primele probe

Echipa României, în ritmul cursei de la Monte-Carlo Istoric 2026. Imagini de la primele probe

03 feb. 2026, 18:25, Actualitate
Echipa României a ajuns la Valence, în departamentul Drôme, oraș care va funcționa drept punct central al Raliului Monte-Carlo Istoric 2026 (Monte-Carlo Historique 202), atât din punct de vedere logistic, cât și strategic. Promotor a primit noi imagini de la probele speciale, competiția intrând deja în ritmul obișnuit. Primele treceri au confirmat dificultatea traseelor alpine și importanța gestionării ritmului într-un raliu de regularitate.

Călin Popescu-Tăriceanu, membru al echipajului României, a explicat condițiile întâlnite și abordarea prudentă a echipajului: „Am făcut prima probă specială. Din păcate, media orară prea ridicată, 47 km/h; erau câteva porțiuni cu zăpadă și gheață, a trebuit să mergem prudent. N-am mers rău, pentru că am prins concurentul din față. Oricum, chiar dacă mergeam mai tare, nu puteam să depășim, nu aveam unde să depășim. Dar am mers în limitele de prudență”.

Călin Popescu Tăriceanu

Călin Popescu Tăriceanu

În acest tip de raliu, constanța și citirea corectă a traseului cântăresc mai mult decât atacul pur. Este o cursă în care aderența schimbătoare și variațiile rapide de condiții pot transforma orice exces de ritm într-o penalizare.

Miercuri, 4 februarie, începe efectiv cursa propriu-zisă. Prima zi a Raliului Monte-Carlo Istoric 2026 include șase probe speciale, desfășurate, în premieră pentru această ediție, pe drumuri închise.

Concurenții vor parcurge de două ori cele trei probe din regiunea Vercors, o dată dimineața, apoi după revenirea la Valence pentru pauza de prânz.

Este un format care va scoate în evidență nu doar precizia, ci și capacitatea echipajelor de a se adapta între cele două treceri, în special în ceea ce privește penalizările și schimbările de condiții. Cu Valence drept bază și Vercors ca prim test major, Monte-Carlo Historique 2026 intră într-o fază în care fiecare decizie contează.

Prezența celor cinci echipaje românești la ediția 28 a Raliului Monte-Carlo Istoric confirmă interesul constant pentru motorsportul istoric și pentru păstrarea unei legături vii cu performanțele trecutului.

Sub numele Petre Cristea Heritage Rally Team Romania, participarea capătă și o dimensiune simbolică, legată de una dintre cele mai importante reușite românești din istoria raliurilor internaționale.

Echipa României – Rallye Monte-Carlo Historique 2026:

  • Adrian Anton Georgescu – Ștefan Marinescu — Renault 5 Alpine (1981);
  • Adrian Nicolau – Levente Kovács — Ford Escort Mk1 (1968);
  • Viorel Ognean – Florin Mitea — Ford Escort Mk2 (1976);
  • Alexis Bizzarilli – Ioan Plămădială — Fiat X1/9 (1979);
  • Călin Popescu-Tăriceanu – Radu Dumitrescu — Lancia Fulvia 1.3 S (1974).

