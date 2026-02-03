Prima pagină » Actualitate » Simion: Raportul Comisiei Juridice din Congresul Statelor Unite vorbește despre lipsa de democrație din România. Dacă sunteți nemulțumiți: vorbiți pe 12, ora 12

03 feb. 2026, 18:24, Actualitate
Prin intermediul unui videoclip postat pe rețelele de socializare, George Simion i-a invitat pe români la protestul organizat pe 12 februarie, la ora 12. Liderul AUR a transmis că poporul român trebuie să iasă în stradă dacă vrea ca lucrurile să se schimbe și a contestat din nou Guvernul Bolojan pentru mărirea taxelor. 

George Simion vrea ca românii să iasă în stradă pe 12 februarie, la ora 12: ”Manifestați-vă nemulțumirea”

Comisia juridică din Congresul Statelor Unite a emis un raport în care vorbește despre cenzura pe rețelele de socializare și despre instrumente antidemocratice folosite în Uniunea Europeană, inclusiv despre anularea alegerilor. Le mulțumim congresmanilor americani că au adăugat încă o bucată din argumentația noastră legată de anularea neconstituțională și nedemocratică a alegerilor.

Totodată, cerem a mia oară ca documentele să fie desecretizate: documentele din CSAT, din ședința despre anularea alegerilor și din ședința informală a Curții Constituționale. Au făcut abuz de putere, l-au avut pe Antony Blinken, au avut Franța lui Macron de partea lor, iar rezultatele trebuie să fie cunoscute”, a spus George Simion, în videoclipul postat pe pagina sa de Facebook.

Simion: ”Bolojan a mai facilitat încă o vânzare a capitalului românesc și a antreprenorilor români”

George Simion amintește  că Guvernul României a dat o ordonanță prin care a abrogat articolul 25.1 din Codul Fiscal, care limita anterior deductibilitatea cheltuielilor între firme afiliate nerezidente la 1%.

”Nu ne clintim niciun metru. Suntem cea mai mare formațiune politică de opoziție la actualul sistem și vreau să vă semnalez, dacă nu ați văzut, faptul că ieri guvernul Bolojan, trădător de țară, a mai facilitat încă o vânzare a capitalului românesc și a antreprenorilor români: a permis multinaționalelor să folosească așa-zisa optimizare fiscală, a eliminat impozitul de 1% din tot ce însemna taxe de grup din transferurile externe, care permiteau bugetului României să aibă bani de investiții, de alocații și de pensii.

În schimb, a luat de la mame, a luat de la pensionari, de la persoane cu dizabilități, dar și de la voi, de la fiecare dintre voi, care plătiți taxe mărite pe clădiri și pe mașini. Vă rog să verificați cât aveți de plătit pentru casa voastră și, dacă nu sunteți de acord cu tot ce s-a întâmplat, pe 12 februarie, ora 12, manifestați-vă nemulțumirea.

Se va ieși în toată țara. Ieșiți și voi acolo unde sunteți. Gândiți-vă la forma voastră de protest, la forma voastră de a vă manifesta nemulțumirea. Altfel, acest guvern ilegitim nu va fi dat jos. Este numai în puterea voastră, a poporului român”, a spus președintele AUR.

