Prima pagină » Actualitate » Mii de fani din Moldova, Ucraina și Belarus vin prin vama Albița pentru concertul Max Korzh de la București

Vama Albița înregistrează un flux neobișnuit de cetățeni moldoveni, ucrainieni, ruși și belaruși care se îndreaptă spre București, unde rapper-ul Max Korzh susține sâmbătă, 23 mai, un concert sold-out pe Arena Națională.

Autoritățile române sunt în alertă, pe fondul unor episoade violente înregistrate la concertele artistului în alte orașe europene.

Biletele s-au epuizat rapid, la prețuri cuprinse între 290 și 520 de lei. Max Korzh, 37 de ani, este unul dintre cele mai cunoscute nume din hip-hopul est-european, cântând în limba rusă despre prietenie, iubire și identitate personală. Prezența sa la București este cu atât mai simbolică cu cât artistul este interzis atât în Belarus, țara sa natală, cât și în Rusia.

Max Korzh este un artist originar din Belarus, iar evenimentul de la București reunește circa 50.000 de spectatori. Evenimentul a atras fani din peste 50 de țări, inclusiv Ucraina, Belarus, Republica Moldova și Polonia. Au existat și o serie de incidente înainte de actul artistic care va avea loc pe Arena Națională. De exemplu, un cetățean ucrainean a fost transportat la spital după ce a fost agresat în zona unui club din Centrul Vechi. A ajuns la spital în urma unui conflict izbucnit între mai mulți cetățeni.

