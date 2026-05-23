Cine este Max Korzh, rapperul din Belarus care a vândut toate biletele pentru concertul de pe Arena Națională

Rapperul din Belarus Max Korzh va concerta sâmbătă, 23 mai, pe Arena Națională din București, în fața a aproximativ 50.000 de spectatori. Biletele s-au epuizat în doar cinci zile, iar evenimentul a atras fani din peste 50 de țări, inclusiv Ucraina, Belarus, Republica Moldova și Polonia. Autoritățile au anunțat măsuri speciale de securitate, în contextul unor incidente apărute în oraș înainte de concert.

Cine este Max Korzh

Max Korzh este un artist din Belarus care a devenit cunoscut pentru concertele sale de amploare, organizate pe stadioane din Europa de Est și din spațiul ex-sovietic. În ultimii ani, show-urile sale au adunat zeci de mii de oameni în orașe precum Varșovia, Kiev, Minsk, Moscova și Odesa.

După o perioadă de pauză, artistul a revenit pe scenă cu un nou turneu, sold-out în mai multe capitale europene, printre care Praga, Riga, Tallinn și Varșovia. Sâmbătă, Max Korzh ajunge pentru prima dată și la București.

Sold-out rapid și public internațional

Biletele pentru concertul de pe Arena Națională au fost epuizate în aproximativ cinci zile, potrivit organizatorilor, stabilind un record pentru un artist solo care susține un show pe stadion în București.

La eveniment sunt așteptați în jur de 50.000 de oameni, mulți dintre ei veniți din afara României. Prețurile biletelor au variat între 290 și 520 de lei, însă interesul a fost foarte ridicat încă din primele zile de vânzare.

Aglomerație și incidente înainte de concert

Prezența fanilor s-a resimțit în special în Centrul Vechi din București, unde au fost raportate mai multe incidente între grupuri de persoane venite la eveniment.

În noaptea de joi spre vineri, un cetățean ucrainean a fost transportat la spital după ce a fost agresat în zona unui club din Centrul Vechi, în urma unui conflict izbucnit între mai multe persoane. Poliția și jandarmii au intervenit pentru restabilirea ordinii, iar cazul este investigat pentru loviri și tulburarea ordinii publice.

Separat, jandarmii au descoperit miercuri seară 31 de materiale pirotehnice asupra unui grup de aproximativ 30 de persoane adunate în Piața Constituției, fani ai artistului. Persoanele au fost predate poliției pentru continuarea cercetărilor.

Măsuri speciale de securitate la București

Autoritățile au anunțat restricții de circulație în mai multe zone ale Capitalei și un dispozitiv integrat de ordine publică, format din polițiști și jandarmi.

Potrivit Jandarmeriei Române, publicul participant provine din peste 50 de țări, iar în acest context au fost implementate măsuri suplimentare de informare, inclusiv coduri QR care redirecționează către recomandări în mai multe limbi.

La dispozitivul de securitate participă inclusiv echipe cu câini specializați în detectarea substanțelor explozive și interzise, dar și efective de polițiști vorbitori de limbi străine, pentru a facilita comunicarea cu participanții internaționali.

Max Korzh a primit interzis şi în țara natală și în Rusia

În trecut, la un concert al artistului la Varșovia au fost înregistrate incidente, fiind reținute peste 100 de persoane pentru agresiuni și deținere de droguri, potrivit presei internaționale.

Max Korzh a primit interzis şi în țara natală, dar şi în Rusia, după lansarea unor piese cu mesaj anti-război, iar activitatea sa s-a mutat ulterior în mai multe țări europene.

Recomandarea autorului: