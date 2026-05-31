Gică Popescu, în doliu. A pierdut omul care i-a fost alături 30 de ani: „Un gol pe care nu-l voi mai putea umple"
Gică Popescu, în doliu! Paul Răducan a murit la 58 de ani, după o suferință îndelungată. Timp de aproape trei decenii, el a fost una dintre figurile emblematice ale Școlii de Fotbal Gică Popescu, pe care a coordonat-o și a dezvoltat-o în decursul anilor.

Moartea lui Paul Răducan l-a afectat puternic pe Gică Popescu, cel care l-a considerat nu doar un colaborator de cursă lungă, ci și un prieten adevărat.

Președintele și acționarul majoritar al Farului Constanța a transmis un mesaj încărcat cu emoție pe rețelele sociale.

„Am pierdut unul dintre cei mai loiali oameni pe care i-am cunoscut vreodată. Paul nu a fost doar un coleg sau partener; a fost mere lângă mine în ultimii 40 de ani. Un prieten extraordinar care și-a dedicat viața copiilor și fotbalului.

Timp de aproape 30 de ani a condus școala de fotbal cu o pasiune, o dăruire și o încăpățânare care au făcut posibil ca acest proiect să existe și astăzi. O mare parte din ceea ce a construit școala noastră îi aparține lui, iar pentru asta îi voi fi mereu recunoscător.

Drum lin, Paul. Îți mulțumesc pentru prietenie, pentru loialitate și pentru tot ce ai lăsat în urmă. Rămân în urmă zeci de amintiri, momente pe care nu le voi uita niciodată și un gol pe care nu-l voi mai putea umple. Rămas bun, prieten drag!”, a transmis Gică Popescu, pe contul personal de Facebook.

„Odihnă veșnică, Paul Răducan!”

De-a lungul carierei sale, Paul Răducan nu a activat doar la academia lui Gică Popescu. El a antrenat și FCU Craiova, timp de două mandate, în toamna anilor 2022 și 2023.

Vestea morții sale a provocat tristețe și în rândul FCU Craiova.

„Paul Răducan s-a stins din viață la vârsta de 58 de ani. Paul Răducan a fost antrenor al FCU 1948, fiind mereu în căutarea și susținerea tinerelor talente din fotbal.

A ocupat până în prezent funcția de președinte al Școlii de Fotbal Gică Popescu și director al Liceului Tehnologic Auto Craiova. FCU 1948 transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor apropiați. Odihnă veșnică, Paul Răducan!”, a postat și FCU Craiova, pe rețelele de socializare.

