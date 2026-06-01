Record mondial la Salonta. Aproximativ 10.000 de porții de gulaș, date în două ore. Ce vedetă s-a numărat printre participanți

Duminică, 31 mai, Zilele Salontane a adunat sute de oameni la acest festival așteptat de localnici și vizitatori. Un uriaș gulaș de bizon a fost pregătit într-un ceaun uriaș, de 5.100 de litri, organizatorii urmărind să obțină omologarea unui record mondial.

Potrivit ebihoreanul.ro, acest preparat la care a luat parte și chef Cătălin Scărlătescu s-a dat extrem de rapid, 10.000 de porții fiind consumate în doar două ore.

Ingrediente pentru un gulaș de record mondial

Zilele Salontane au fost organizate de vineri până duminică. Gazdele au vrut să marcheze 420 de ani de la atestarea orașului prin acest eveniment.

Încă din noaptea de sâmbătă spre duminică, la orele 3, s-a aprins focul la uriașul ceaun în cared s-a gătit gulașul de bizon. Ingredientele au fost pe măsura așteptărilor pentru acest eveniment: 990 de kilograme de carne, 1.500 de kilograme de cartofi, 200 de kilograme de morcovi și 500 de kilograme de ceapă. Mai bine de 200 de voluntari au „tras” pentru acest preparat.

Primăria Salonta a publicat pe pagina de Facebook o serie de imagini, iar fotografiile demonstrează cât de mare a fost interesul publicului. Sute de oameni s-au strâns în centrul orașului ca să guste din gulașul demn de un record mondial. Voluntarii au împărțit porțiile, iar mesele au fost pline cu vizitatori veniți să se bucure de acest moment.

„Atmosfera a fost plină de entuziasm, iar toată lumea a așteptat cu nerăbdare rezultatul final. În doar două ore s-au consumat aproximativ 10.000 de porții!”, au transmis reprezentanții instituției.

Porțiile au fost distribuite pe baza unor cărți poștale speciale, obținute în schimbul unei donații de 5 lei. Fiecare carte poștală a putut fi schimbată cu o porție de gulaș, potrivit sursei citate.

Cătălin Scărlătescu, la Zilele Salontane

Chiar dacă recordul mondial pentru cel mai mare gulaș de bizon încă nu a fost omologat (la Salonta nu a fost prezent un reprezentant Guinness World Records), organizatorii au motive de mândrie. În plus, tot procesul de preparare a fost filmat, iar întreaga documentație va fi pregătită și trimisă spre verificare.

În urmă cu 20 de ani, orașul Salonta a intrat în Cartea Recordurilor după ce locuitorii săi au pregătit 5045 de litri de gulaș.

În altă ordine de idei, printre cei care au ajutat duminică s-a numărat și Cătălin Scărlătescu, unul dintre jurații MasterChef. Vedeta de la ProTV a venit la Salonta la invitația lui Miroslav Iabloncsik, consul general al Slovaciei și unul dintre organizatorii evenimentului.

Scărlătescu a ajutat la prepararea gulașului și s-a fotografiat cu vizitatorii veniți.

Iar pentru cine se întreabă de ce gulaș de bizon, explicația este foarte simplă: în zonă se află una dintre cele mai mari ferme de bizoni din sud-estul Europei.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Rețetă ardelenească de gulaș de porc cu cartofi. Ingredientele care îi dau un gust aparte

Cum să prepari un sos de roșii cremos. Ce ingrediente să folosești pentru a avea aceeași textură ca la restaurant

Prețul cerut pentru un cozonac de 900 grame ce poartă semnătura lui chef Cătălin Scărlătescu. Cât costă o porție de piftie sau salata de boeuf

E român abia de 10 zile şi deja spune că gulaşul e bănăţean. Dominic Fritz a gătit în 4 ore mâncare la ceaun pentru 28 de persoane